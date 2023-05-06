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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass arkadaş paylaşımını başlatıyor

    Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass sahipleri arkadaşlarına hediye kullanım gönderebilecekler. Böylece ekosisteme yeni aboneler kazandırabilecekler.          
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    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük abonelik sistemi haline gelen ve 120 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Xbox Game Pass yeni bir kampanyaya başlıyor. Aboneler artık arkadaşlarına hediye kullanım gönderebilecekler.

    Xbox Game Pass arkadaş hediyesi

    Kampanyaya göre Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox PC Game Pass aboneleri, arkadaşlarına 14 günlük Xbox PC Game Pass deneme süresi hediye edebilecekler. 5 arkadaşa kadar izin veren kampanyada arkadaşların mutlaka yeni abone olması ve daha önce ücretsiz deneme kullanmamış olması gerekiyor.

    Paylaşım hediyesinde tüm PC Game Pass avantajları kullanılabiliyor. Ayrıca EA Play, Riot Games hesabı bağlama gibi ekstralar da mevcut. Kullanıcılar Xbox Windows uygulamasına girerek PC Game Pass hediye et menüsünden link paylaşımı yapabilirler.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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