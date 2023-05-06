Xbox Game Pass arkadaş paylaşımını başlatıyor

Xbox Game Pass arkadaş hediyesi
Kampanyaya göre Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox PC Game Pass aboneleri, arkadaşlarına 14 günlük Xbox PC Game Pass deneme süresi hediye edebilecekler. 5 arkadaşa kadar izin veren kampanyada arkadaşların mutlaka yeni abone olması ve daha önce ücretsiz deneme kullanmamış olması gerekiyor.
Paylaşım hediyesinde tüm PC Game Pass avantajları kullanılabiliyor. Ayrıca EA Play, Riot Games hesabı bağlama gibi ekstralar da mevcut. Kullanıcılar Xbox Windows uygulamasına girerek PC Game Pass hediye et menüsünden link paylaşımı yapabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah