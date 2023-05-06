Xbox Game Pass arkadaş paylaşımını başlatıyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en büyük abonelik sistemi haline gelen ve 120 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Xbox Game Pass yeni bir kampanyaya başlıyor. Aboneler artık arkadaşlarına hediye kullanım gönderebilecekler.

Xbox Game Pass arkadaş hediyesi

Kampanyaya göre Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox PC Game Pass aboneleri, arkadaşlarına 14 günlük Xbox PC Game Pass deneme süresi hediye edebilecekler. 5 arkadaşa kadar izin veren kampanyada arkadaşların mutlaka yeni abone olması ve daha önce ücretsiz deneme kullanmamış olması gerekiyor.

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Paylaşım hediyesinde tüm PC Game Pass avantajları kullanılabiliyor. Ayrıca EA Play, Riot Games hesabı bağlama gibi ekstralar da mevcut. Kullanıcılar Xbox Windows uygulamasına girerek PC Game Pass hediye et menüsünden link paylaşımı yapabilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Xbox Game Pass deneme süresi hediye edebilirsiniz