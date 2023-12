Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Aralık ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay abonelik sistemine 12 yeni oyun ekleniyor. İşte Aralık ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve daha fazlası...

Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları

Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 14 Aralık tarihine kadar Xbox Game Pass'e 12 yeni oyun eklenecek. Bunlar arasından Remnant: From the Ashes, Remnant 2, Spirit of the North ve SteamWorld Build halihazırda erişime açılırken, Clone Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider, While the Iron’s Hot ve World War Z: Aftermath 5 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak.

Ek olarak bu listeye Goat Simulator 3 (7 Aralık), Against the Storm (8 Aralık), Tin Hearts (12 Aralık) ve son olarak Far Cry 6'nın (14 Aralık) dahil olacağını belirtelim. Ayrıca Xbox Game Pass Core kataloğuna da 6 Aralık'tan itibaren 2 yeni oyun ekleniyor. Bunlar Chivalry 2 ve Totally Reliable Delivery Service olacak. İşte tüm oyunlar ve tarihleri

Xbox Game Pass kütüphanesine Aralık 2023’te eklenecek oyunlar Oyun Platform Tarih Remnant: From the Ashes Konsol, PC 30 Kasım Remnant 2 Konsol, PC 30 Kasım Spirit of the North Bulut, Konsol, PC 1 Aralık SteamWorld Build Bulut, Konsol, PC 1 Aralık Clone Drone in the Danger Zone Bulut, Xbox Series X/S, PC 5 Aralık Rise of the Tomb Raider Bulut, Konsol, PC 5 Aralık While the Iron’s Hot Bulut, Konsol, PC 5 Aralık World War Z: Aftermath Bulut, Konsol, PC 5 Aralık Goat Simulator 3 Bulut, Xbox Series X/S, PC 7 Aralık Against the Storm PC 8 Aralık Tin Hearts Bulut, Konsol, PC 12 Aralık Far Cry 6 Bulut, Konsol, PC 14 Aralık

Yeni oyunların yanı sıra 15 Aralık'a kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da belli oldu. Bunlar ise şu şekilde olacak;

Chained Echoes (Bulut, Konsol, PC)

Opus Magnum (PC)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Bulut, Konsol, PC)

Rubber Bandits (Bulut, Konsol, PC)

Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar! Değeri 3.000 TL