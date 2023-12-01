Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları
- Xbox Game Pass kütüphanesine Aralık 2023’te eklenecek oyunlar
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Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları
Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 14 Aralık tarihine kadar Xbox Game Pass'e 12 yeni oyun eklenecek. Bunlar arasından Remnant: From the Ashes, Remnant 2, Spirit of the North ve SteamWorld Build halihazırda erişime açılırken, Clone Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider, While the Iron’s Hot ve World War Z: Aftermath 5 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak.
Ek olarak bu listeye Goat Simulator 3 (7 Aralık), Against the Storm (8 Aralık), Tin Hearts (12 Aralık) ve son olarak Far Cry 6'nın (14 Aralık) dahil olacağını belirtelim. Ayrıca Xbox Game Pass Core kataloğuna da 6 Aralık'tan itibaren 2 yeni oyun ekleniyor. Bunlar Chivalry 2 ve Totally Reliable Delivery Service olacak. İşte tüm oyunlar ve tarihleri
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Remnant: From the Ashes
|Konsol, PC
|30 Kasım
|Remnant 2
|Konsol, PC
|30 Kasım
|Spirit of the North
|Bulut, Konsol, PC
|1 Aralık
|SteamWorld Build
|Bulut, Konsol, PC
|1 Aralık
|Clone Drone in the Danger Zone
|Bulut, Xbox Series X/S, PC
|5 Aralık
|Rise of the Tomb Raider
|Bulut, Konsol, PC
|5 Aralık
|While the Iron’s Hot
|Bulut, Konsol, PC
|5 Aralık
|World War Z: Aftermath
|Bulut, Konsol, PC
|5 Aralık
|Goat Simulator 3
|Bulut, Xbox Series X/S, PC
|7 Aralık
|Against the Storm
|PC
|8 Aralık
|Tin Hearts
|Bulut, Konsol, PC
|12 Aralık
|Far Cry 6
|Bulut, Konsol, PC
|14 Aralık
Yeni oyunların yanı sıra 15 Aralık'a kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da belli oldu. Bunlar ise şu şekilde olacak;
- Chained Echoes (Bulut, Konsol, PC)
- Opus Magnum (PC)
- Potion Craft: Alchemist Simulator (Bulut, Konsol, PC)
- Rubber Bandits (Bulut, Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.