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    Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar belli oldu

    Xbox Game Pass abonelerine Aralık ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Microsoft, Aralık ayında 12 oyunu daha Game Pass kütüphanesine ekliyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar! Değeri 3.000 TL Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Game Pass abonelik servisine Aralık ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay abonelik sistemine 12 yeni oyun ekleniyor. İşte Aralık ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve daha fazlası...

    Xbox Game Pass Aralık 2023 oyunları

    Microsoft'un yayınladığı listeye göre, 14 Aralık tarihine kadar Xbox Game Pass'e 12 yeni oyun eklenecek. Bunlar arasından Remnant: From the Ashes, Remnant 2, Spirit of the North ve SteamWorld Build halihazırda erişime açılırken, Clone Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider, While the Iron’s Hot ve World War Z: Aftermath 5 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak. 

    Ek olarak bu listeye Goat Simulator 3 (7 Aralık), Against the Storm (8 Aralık), Tin Hearts (12 Aralık) ve son olarak Far Cry 6'nın (14 Aralık) dahil olacağını belirtelim. Ayrıca Xbox Game Pass Core kataloğuna da 6 Aralık'tan itibaren 2 yeni oyun ekleniyor. Bunlar Chivalry 2 ve Totally Reliable Delivery Service olacak. İşte tüm oyunlar ve tarihleri

    Xbox Game Pass kütüphanesine Aralık 2023’te eklenecek oyunlar
    Oyun Platform Tarih
    Remnant: From the Ashes Konsol, PC 30 Kasım
    Remnant 2 Konsol, PC 30 Kasım
    Spirit of the North Bulut, Konsol, PC 1 Aralık
    SteamWorld Build Bulut, Konsol, PC 1 Aralık
    Clone Drone in the Danger Zone Bulut, Xbox Series X/S, PC 5 Aralık
    Rise of the Tomb Raider Bulut, Konsol, PC 5 Aralık
    While the Iron’s Hot Bulut, Konsol, PC 5 Aralık
    World War Z: Aftermath Bulut, Konsol, PC 5 Aralık
    Goat Simulator 3 Bulut, Xbox Series X/S, PC 7 Aralık
    Against the Storm PC 8 Aralık
    Tin Hearts Bulut, Konsol, PC 12 Aralık
    Far Cry 6 Bulut, Konsol, PC 14 Aralık

    Yeni oyunların yanı sıra 15 Aralık'a kadar Game Pass platformundan ayrılacak yapımlar da belli oldu. Bunlar ise şu şekilde olacak;

    • Chained Echoes (Bulut, Konsol, PC)
    • Opus Magnum (PC)
    • Potion Craft: Alchemist Simulator (Bulut, Konsol, PC)
    • Rubber Bandits (Bulut, Konsol, PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ssiptv samsung p**** videoları opel insignia hangi modeli alınır monster seri no öğrenme profilo ve bosch aynı mı

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