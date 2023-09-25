Xbox Game Pass fiyatlarına yeni zam yolda

Xbox Game Pass zammı ne zaman?
Bir etkinlikte konuşan Microsoft Gaming patronu Phil Spencer özellikle Starfield çıkışı ile birlikte Game Pass platformunda önemli bir yükseliş yaşadıklarını ve Forza Motorsport ile bunun devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca abonelik servisine düzenli olarak büyük oyunlar çıkarma sözünü de tuttuklarını belirtti.
Bununla birlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna ise Spencer bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Fiyatlar yükselse de Game Pass hizmetinin sunduğu değerin hep bunun üzerinde olacağının da altını çizdi.
Phil Spencer zamlar konusunda net bir tarih vermedi ancak Game Pass fiyatları ilk kez Haziran ayında zamlanmıştı. Bu bakımdan en azından bu yıl içerisinde yeni bir zam gelmeyeceği açık ancak gelecek yıl planlama nasıl olacak merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.