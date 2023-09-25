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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass fiyatlarına yeni zam yolda

    Xbox Game Pass oyun dünyasının en başarılı abonelik servisi olsa da Microsoft maliyetleri karşılamakta zorlanıyor. Bu yüzden yakın zamanda bir zam furyası daha olacak. 
    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en önemli abonelik servisi olarak gösterilen Game Pass bugün 30 milyon aboneye ulaşmış durumda. Ekosisteme kullanıcı kazandırma amacında olan ve Microsoft’a doğrudan pek para kazandırmayan Xbox Game Pass yaşanan ekonomik krizlerden nasibini alıyor.

    Xbox Game Pass zammı ne zaman?

    Bir etkinlikte konuşan Microsoft Gaming patronu Phil Spencer özellikle Starfield çıkışı ile birlikte Game Pass platformunda önemli bir yükseliş yaşadıklarını ve Forza Motorsport ile bunun devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca abonelik servisine düzenli olarak büyük oyunlar çıkarma sözünü de tuttuklarını belirtti.

    Bununla birlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna ise Spencer bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Fiyatlar yükselse de Game Pass hizmetinin sunduğu değerin hep bunun üzerinde olacağının da altını çizdi.

    Phil Spencer zamlar konusunda net bir tarih vermedi ancak Game Pass fiyatları ilk kez Haziran ayında zamlanmıştı. Bu bakımdan en azından bu yıl içerisinde yeni bir zam gelmeyeceği açık ancak gelecek yıl planlama nasıl olacak merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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