Xbox Game Pass fiyatlarına yeni zam yolda

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en önemli abonelik servisi olarak gösterilen Game Pass bugün 30 milyon aboneye ulaşmış durumda. Ekosisteme kullanıcı kazandırma amacında olan ve Microsoft’a doğrudan pek para kazandırmayan Xbox Game Pass yaşanan ekonomik krizlerden nasibini alıyor.

Xbox Game Pass zammı ne zaman?

Bir etkinlikte konuşan Microsoft Gaming patronu Phil Spencer özellikle Starfield çıkışı ile birlikte Game Pass platformunda önemli bir yükseliş yaşadıklarını ve Forza Motorsport ile bunun devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Ayrıca abonelik servisine düzenli olarak büyük oyunlar çıkarma sözünü de tuttuklarını belirtti.

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Bununla birlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna ise Spencer bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtti. Fiyatlar yükselse de Game Pass hizmetinin sunduğu değerin hep bunun üzerinde olacağının da altını çizdi.

Phil Spencer zamlar konusunda net bir tarih vermedi ancak Game Pass fiyatları ilk kez Haziran ayında zamlanmıştı. Bu bakımdan en azından bu yıl içerisinde yeni bir zam gelmeyeceği açık ancak gelecek yıl planlama nasıl olacak merak konusu.

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