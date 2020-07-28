Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ağustos ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    369
    5
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, Ağustos 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ağustos listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları yine biraz sönük kalmış diyebiliriz.

    Xbox One tarafında Portal Knights ve Override: Mech City Brawl bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise MX Unleashed ve Red Faction II, Ağustos ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

    Xbox One

    Portal Knights (1 - 31 Ağustos)
    Override: Mech City Brawl (16 Ağustos - 15 Eylül)

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    MX Unleashed  (1 - 15 Ağustos)
    Red Faction II (16 - 31 Ağustos)



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 sa.
    Ps4 bu plus verdiği oyun daha iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. YouTube Kids'te 100 farklı film ve yapım ücretsiz olarak kullanıma açılacak 1 sa. Gabe Newell tercihini Xbox Series X konsolundan yana yaptı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı Sonraki TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir 3 sa. Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi 4 sa. Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Call of Duty World War II 5 sa. MP3 formatı 25 yılı geride bıraktı 5 sa. ARM cihazları da artık Covid-19 araştırmalarına destek verecek 6 sa. Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki araç sahiplerine ödediği toplam tazminat tutarı belli oldu 6 sa. Speedtest'e göre Türkiye'nin internet hızı 100 ülkeden daha yavaş 7 sa. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 7 sa. TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor 8 sa. Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 8 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 9 sa. Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak 10 sa. Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi 10 sa. İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 11 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 12 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 12 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek 13 sa. Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız