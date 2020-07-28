Xbox Live Gold Ağustos 2020 oyunları açıklandı

Microsoft, Ağustos 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ağustos listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları yine biraz sönük kalmış diyebiliriz.

Xbox One tarafında Portal Knights ve Override: Mech City Brawl bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise MX Unleashed ve Red Faction II, Ağustos ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

Portal Knights (1 - 31 Ağustos)

Override: Mech City Brawl (16 Ağustos - 15 Eylül)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

MX Unleashed (1 - 15 Ağustos)

Red Faction II (16 - 31 Ağustos)

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