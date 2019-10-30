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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Kasım 2019 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Kasım ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft, Kasım 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Kasım ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

    Xbox One tarafında Sherlock Holmes: The Devil's Daughter ve The Final Station bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Star Wars: Jedi Starfighter ve Joy Ride Turbo Kasım ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

    Xbox One

    • Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (1 - 30 Kasım) - (normalde $54.99)
    • The Final Station (16 Kasım - 15 Ekim) - (normalde $14.99)

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    • Star Wars: Jedi Starfighter (1 - 15 Kasım) - (normalde $9.99)
    • Joy Ride Turbo (16 - 30 Kasım) - (normalde $9.99)


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    javaprof 2 sa.
    bir tarafta nioh bir tarafta bu çöpler. geçen ay da last of us aldım keyfim tıkır.
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