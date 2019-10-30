Xbox Live Gold Kasım 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Kasım 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Kasım ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

Xbox One tarafında Sherlock Holmes: The Devil's Daughter ve The Final Station bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Star Wars: Jedi Starfighter ve Joy Ride Turbo Kasım ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

Xbox One

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (1 - 30 Kasım) - (normalde $54.99)

The Final Station (16 Kasım - 15 Ekim) - (normalde $14.99)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Star Wars: Jedi Starfighter (1 - 15 Kasım) - (normalde $9.99)

Joy Ride Turbo (16 - 30 Kasım) - (normalde $9.99)