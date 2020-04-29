Xbox Live Gold Mayıs 2020 oyunları açıklandı

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Microsoft, Mayıs 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Mayıs listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha sönük kalmış gibi gibi.

Xbox One tarafında V-Rally 4 ve Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Sensible World of Soccer ve Overlord II, Mayıs ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Xbox One

V-Rally 4 (1 - 31 Mayıs)

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (16 Mayıs - 15 Haziran)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Sensible World of Soccer (1 - 15 Mayıs)

Overlord (16 - 31 Mayıs)

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