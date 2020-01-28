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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Şubat 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı

    Microsoft, Şubat 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Şubat listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha iyi olmuş diyebilirizz.

    Xbox One tarafında Call of Cthulhu ve TT Isle of Man bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Fable Heroes ve Start Wars Battleforn 2004, Şubat ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

    Xbox One

    • TT Isle of Man (1 - 29 Şubat) - (normalde $59.99)
    • Call of Cthulhu (16 Şubat - 15 Mart) - (normalde $39.99)

    Xbox 360 ve Xbox (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    • Fable Heroes (1 - 15 Şubat) - (normalde $9.99)
    • Star Wars Battlefront 2004 (16 - 29 Şubat) - (normalde $9.99)


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