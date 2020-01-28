Xbox Live Gold Şubat 2020 oyunları açıklandı

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Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Şubat 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Şubat listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha iyi olmuş diyebilirizz.

Xbox One tarafında Call of Cthulhu ve TT Isle of Man bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Fable Heroes ve Start Wars Battleforn 2004, Şubat ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

Xbox One

TT Isle of Man (1 - 29 Şubat) - (normalde $59.99)

Call of Cthulhu (16 Şubat - 15 Mart) - (normalde $39.99)

Xbox 360 ve Xbox (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Fable Heroes (1 - 15 Şubat) - (normalde $9.99)

Star Wars Battlefront 2004 (16 - 29 Şubat) - (normalde $9.99)

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