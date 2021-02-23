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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold üyelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Mart ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.
    23 Şubat 2021, 19:45 (20 dk.)
    128
    63
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Live Gold üyelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Mart listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360  konsolu için.

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    Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Mart ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox One

    • Warface: Breakout (1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında erişime açık)
    • Vicious Attack Llama Apocalypse (16 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Metal Slug 3 (1 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)
    • Port Royale 3 (16 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık) 

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-live-gold-free-games-for-march-2021-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C ctntas 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xbox olsam bu oyunları verirken utanırdım. 4 çöp oyun vereceğine 1 tane adam gibi bir oyun vermek varken neden bu çöplük anlamıyorum
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    Super Meat Boy 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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