Xbox Live Gold üyelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Mart listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.İlginizi Çekebilir Microsoft geri adım attı! Xbox Live Gold'a zam gelmiyor
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Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Mart ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox One
- Warface: Breakout (1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında erişime açık)
- Vicious Attack Llama Apocalypse (16 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
Xbox 360
- Metal Slug 3 (1 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)
- Port Royale 3 (16 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-live-gold-free-games-for-march-2021-announced Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?