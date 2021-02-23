Xbox Live Gold üyelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Mart listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Mart ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox One

Warface: Breakout (1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında erişime açık)

Vicious Attack Llama Apocalypse (16 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

Metal Slug 3 (1 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)

Port Royale 3 (16 Mart - 15 Mart tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/02/xbox-live-gold-free-games-for-march-2021-announced

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