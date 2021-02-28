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    Xbox özel oyunu Halo Infinite'ten oyun içi görseller paylaşıldı

    Xbox'ın ve oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite'ten yeni oynanış görselleri paylaşıldı.
    28 Şubat 2021, 12:00 (12 sa.)
    1,7b
    4
    14
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox özel oyunu Halo Infinite'ten oyun içi görseller paylaşıldı
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    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'ten yeni görseller paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor"

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    Xbox Series X/S'in çıkış oyunu olarak planlanan ancak sonrasında birkaç kez ertelenen Halo Infinite'in yayınlanan görsellerinde oyunun içinden alınmış görüntüler görüyoruz. Görseller oyunun PC versiyonundan. Ayrıca oyunun gelişim sürecinin devam ettiğini de hatırlatalım.

    Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun çok oyunculu modu ise ücretsiz bir şekilde ayrıca sunulacak. Çıktığı gün de Xbox Game Pass'e eklenecek. Oyunun bu yılın sonbahar aylarında çıkması bekleniyor. Bahsigeçen görselleri aşağıda ki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan yeni bir Halo oyunu olduğuna dair de ciddi ipuçları bulunuyor. Detayları buradaki haberden okuyabilirsiniz.



    https://www.ign.com/slideshows/halo-infinite-new-screenshots-february-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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    E emre0102 (Emre Yıldız) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    D Dellialli 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Fanatikliği bırakmayacaksınız. Ama bu nesilde işi götüren Xbox tarafı. Ps5 pro gelmezse Sony'nin işi zor.
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    Fanatikliği bırakmayacaksınız. Ama bu nesilde işi götüren Xbox tarafı. Ps5 pro gelmezse Sony'nin işi zor. ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mithrandir. (Gandalf The White) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu rezil rüsva oynanış videosu yayınlandığında tüm internet dalga geçip yerden yere vururken redditteki core Halo tayfası çok beğenmiş köklere dönüş millet bayılmış diyen Xbox çılgını bir arkadaş vardı o nerede bayagidir görmüyorum
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    H halici34 (ahmet ertürk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    100 binlik arabaya 500 daha

    300 lira alim satim noter

    700 sigorta

    450 muayene

    Kaskosunu saymiyorum.

    Ha birde 100 binlik araba deyince akliniza son model araba gelmesin. 15 yillik arabadan bahsediyom.
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    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    D Dellialli 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Series X sahibi biri olarak konsoldan memnunum. Lakin MS'un oyun yelpazesini ve kalitesini de bir tık arttırması gerekli. Halo 7 senedir geliştirmede şeklinde yazılıyor. Hiç mi HALO yapımcılarını denetleyen, "kardeşim bir bakalım bu adamlar ne yapıyor" diye soran hiç mi olmamış?

    MS biraz Sony'den ders almalı bu konuda. Başa baş gidiyor şu anda ama Sony güçlü donanımla PS5 pro çıkarırsa yine farkı açar son sürat.
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    Z zed (Ersin Doğan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun bilgisayara da gelmiyor muydu?
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    Funder 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    E3 2018de gösterilen videodan bile daha iyi görünüyor. Heyecanla beklemedeyiz.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu koskoca 5-6 yun yaptılar değişen zerre bir şey yok. Aynı silahlar aynı düşmanlar aynı gezegenler. Halo koleksiyonu oynayıp bitirdim bir yerden sonra aynı şeyleri yapmak acayip sıkıyor. Yeni bir şeyler getirmeden bu oyundan bir beklenti yaratmak hayalcilik olur.
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    Z zed (Ersin Doğan) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) TncyKrmn
    Kesinlikle katılıyorum.
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    C Chillout 10 sa. ( Mesaj Silindi )
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    D Dellialli 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Fanatikliği bırakmayacaksınız. Ama bu nesilde işi götüren Xbox tarafı. Ps5 pro gelmezse Sony'nin işi zor.
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    E emre0102 (Emre Yıldız) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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