Xbox özel oyunu Halo Infinite'ten oyun içi görseller paylaşıldı

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Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'ten yeni görseller paylaşıldı.

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Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak

Xbox Series X/S'in çıkış oyunu olarak planlanan ancak sonrasında birkaç kez ertelenen Halo Infinite'in yayınlanan görsellerinde oyunun içinden alınmış görüntüler görüyoruz. Görseller oyunun PC versiyonundan. Ayrıca oyunun gelişim sürecinin devam ettiğini de hatırlatalım.

Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun çok oyunculu modu ise ücretsiz bir şekilde ayrıca sunulacak. Çıktığı gün de Xbox Game Pass'e eklenecek. Oyunun bu yılın sonbahar aylarında çıkması bekleniyor. Bahsigeçen görselleri aşağıda ki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan yeni bir Halo oyunu olduğuna dair de ciddi ipuçları bulunuyor. Detayları buradaki haberden okuyabilirsiniz.

https://www.ign.com/slideshows/halo-infinite-new-screenshots-february-2021

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