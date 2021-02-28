Xbox özel oyunu Halo Infinite'ten oyun içi görseller paylaşıldı

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'ten yeni görseller paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor"İlginizi Çekebilir Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak
Xbox Series X/S'in çıkış oyunu olarak planlanan ancak sonrasında birkaç kez ertelenen Halo Infinite'in yayınlanan görsellerinde oyunun içinden alınmış görüntüler görüyoruz. Görseller oyunun PC versiyonundan. Ayrıca oyunun gelişim sürecinin devam ettiğini de hatırlatalım.
Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunun çok oyunculu modu ise ücretsiz bir şekilde ayrıca sunulacak. Çıktığı gün de Xbox Game Pass'e eklenecek. Oyunun bu yılın sonbahar aylarında çıkması bekleniyor. Bahsigeçen görselleri aşağıda ki galeri bölümünde bulabilirsiniz.
Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan yeni bir Halo oyunu olduğuna dair de ciddi ipuçları bulunuyor. Detayları buradaki haberden okuyabilirsiniz.
https://www.ign.com/slideshows/halo-infinite-new-screenshots-february-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Otonom elektrikli scooter
Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)
Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))
300 lira alim satim noter
700 sigorta
450 muayene
Kaskosunu saymiyorum.
Ha birde 100 binlik araba deyince akliniza son model araba gelmesin. 15 yillik arabadan bahsediyom.
MS biraz Sony'den ders almalı bu konuda. Başa baş gidiyor şu anda ama Sony güçlü donanımla PS5 pro çıkarırsa yine farkı açar son sürat.