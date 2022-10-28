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    Bulut tabanlı Xbox konsolu rafa kaldırıldı: Yakın zamanda gelmeyecek

    Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok sızıntıya konu olan Xbox Project Keystone, rafa kaldırıldı. Phil Spencer, bulut tabanlı Xbox cihazının birkaç yıl karşımıza çıkmayacağını belirtti.
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    Xbox Project Keystone rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Stadia, GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming servisleri, üst seviye oyun deneyimini internet kalitesi yüksek olan insanlara özel bir donanım gerektirmeden ulaştırmayı başardı. Amazon ve Sony’nin de ilgisini çeken bulut tabanlı oyunculuk, son yıllarda ciddi popülerlik kazanmaya başladı. Windows, macOS, Android, iOS gibi platformların dışında bu servisler, Android TV ve Tizen OS gibi sistemlerde de karşımıza çıkmaya başladı. Bu doğrultuda Microsoft’un Xbox Cloud Gaming için özel bir konsol hazırladığı biliniyordu ancak görünüşe göre bu proje, rafa kaldırıldı.

    Project Keystone rafa kaldırıldı

    Xbox’ın Başkanı Phil Spencer, The Wall Street Journal ile yaptığı görüşme sırasında bulut tabanlı Xbox konsolunun rafa kaldırıldığını açıkladı. Görünüşe göre firma, Samsung ile televizyonlar için özel Game Pass uygulaması geliştirirken proje hakkında fikir değiştirmiş.

    Project Keystone ismini doğrulayan Spencer, kendisinde cihazın prototipinin olduğunu ancak projenin şimdilik rafa kaldırıldığını belirtti. Ayrıca Spencer, eninde sonunda bulut tabanlı bir Xbox cihazı üreteceklerini ancak bunun önümüzdeki yıllarda gerçekleşmeyeceğini belirtti. 20 milyon kullanıcıya ulaşan Xbox Cloud Gaming, neredeyse bütün önemli platformlar üzerinde kullanılabiliyor. Microsoft, bu nedenle gerçekten gerekmediği sürece proje üzerinde aktif olarak çalışmayacaktır.

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