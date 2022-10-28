Bulut tabanlı Xbox konsolu rafa kaldırıldı: Yakın zamanda gelmeyecek

Project Keystone rafa kaldırıldı
Xbox’ın Başkanı Phil Spencer, The Wall Street Journal ile yaptığı görüşme sırasında bulut tabanlı Xbox konsolunun rafa kaldırıldığını açıkladı. Görünüşe göre firma, Samsung ile televizyonlar için özel Game Pass uygulaması geliştirirken proje hakkında fikir değiştirmiş.
Project Keystone ismini doğrulayan Spencer, kendisinde cihazın prototipinin olduğunu ancak projenin şimdilik rafa kaldırıldığını belirtti. Ayrıca Spencer, eninde sonunda bulut tabanlı bir Xbox cihazı üreteceklerini ancak bunun önümüzdeki yıllarda gerçekleşmeyeceğini belirtti. 20 milyon kullanıcıya ulaşan Xbox Cloud Gaming, neredeyse bütün önemli platformlar üzerinde kullanılabiliyor. Microsoft, bu nedenle gerçekten gerekmediği sürece proje üzerinde aktif olarak çalışmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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