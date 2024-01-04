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    Xbox logolu kızarmış ekmek kahvaltı için hazır

    Xbox Series S Toaster adıyla satışa sunulan ekmek kızartma makinesi, her sabah kızarmış ekmeğinize Xbox logosunu basarak oyun dolu (!) bir güne başlamanızı sağlıyor. 
    Xbox Series S Toaster Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Xbox Series X konsolu için küçük boyutlarda bir soğutucu çıkaran Microsoft bu kez bir ekmek kızartma makinesi ile karşımızda. Xbox Series S kızartma makinesi, Xbox logolu kızarmış ekmeklerini sofranıza getiriyor.

    Xbox Series S Toaster özellikleri ve fiyatı

    Xbox Series S Toaster konsolun tasarımında hazırlanmış bir ekmek kızartma makinesi. İki adet ekmek alabilen makinede 6 kademe ayarı ve bir LED sayaç da yer alıyor. Tepsiyi çıkardığınızda ise buz çözdürme de yapabiliyor.

    Ekmeğinize işlenecek Xbox logosunun yanık tonunu ayarlayabileceğiniz makine oldukça ilgi göreceğe benziyor zira mini soğutucu da yok satmıştı. Xbox Series S Toaster modeli 40$ iken Xbox Series X soğutucunun üçüncü nesli de 199$ olarak satılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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