Xbox logolu kızarmış ekmek kahvaltı için hazır

Xbox Series S Toaster özellikleri ve fiyatı
Xbox Series S Toaster konsolun tasarımında hazırlanmış bir ekmek kızartma makinesi. İki adet ekmek alabilen makinede 6 kademe ayarı ve bir LED sayaç da yer alıyor. Tepsiyi çıkardığınızda ise buz çözdürme de yapabiliyor.
Ekmeğinize işlenecek Xbox logosunun yanık tonunu ayarlayabileceğiniz makine oldukça ilgi göreceğe benziyor zira mini soğutucu da yok satmıştı. Xbox Series S Toaster modeli 40$ iken Xbox Series X soğutucunun üçüncü nesli de 199$ olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.