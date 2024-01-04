Xbox logolu kızarmış ekmek kahvaltı için hazır

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Xbox Series X konsolu için küçük boyutlarda bir soğutucu çıkaran Microsoft bu kez bir ekmek kızartma makinesi ile karşımızda. Xbox Series S kızartma makinesi, Xbox logolu kızarmış ekmeklerini sofranıza getiriyor.

Xbox Series S Toaster özellikleri ve fiyatı

Xbox Series S Toaster konsolun tasarımında hazırlanmış bir ekmek kızartma makinesi. İki adet ekmek alabilen makinede 6 kademe ayarı ve bir LED sayaç da yer alıyor. Tepsiyi çıkardığınızda ise buz çözdürme de yapabiliyor.

Xbox Series X buzdolabına dönüştü 3 yıl önce eklendi

Ekmeğinize işlenecek Xbox logosunun yanık tonunu ayarlayabileceğiniz makine oldukça ilgi göreceğe benziyor zira mini soğutucu da yok satmıştı. Xbox Series S Toaster modeli 40$ iken Xbox Series X soğutucunun üçüncü nesli de 199$ olarak satılıyor.

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