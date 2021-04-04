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    Xbox Series X buzdolabına dönüştü

    Twitter en iyi marka oylamasında kıl payı birinci gelen Xbox bunun şerefine Xbox Series X tema mini buzdolabı projesini hayata geçiriyor. Henüz tarih belli değil.
    04 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
    5,5b
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Xbox Series X buzdolabına dönüştü
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu satışlarına devam ederken firmanın pazarlama kampanyaları da hız kesmiyor. Twitter üzerinde yapılan bir etkinliğin sonucunda Xbox Series X temalı bir mini buzdolabı ortaya çıktı.

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    Xbox Series X buzdolabı

    Twitter’ın geçen ay sonunda başlattığı marka odaklı en iyi Tweet yarışmasında Pizzahut, Spotify, Airbnb, Skittles, Alexa, MTV gibi markalar yer aldı. Finale ise Skittle ve Xbox firmaları kaldı. Bu hafta son oylama yapıldı.

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    Burun farkıyla oylamayı Xbox markası kazanınca Microsoft da söz verdiği gibi tematik mini buzdolabını hayata geçirmeye karar verdi. Xbox oyunları pazarlama şefi Aaron Greenberg buzdolabının üretileceğini duyurdu.

    Şimdilik ilk tanıtım örnekleri olan resimler haricinde bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte tematik bir buzdolabı üretimi çok da zor olmasa gerek. Bu bakımdan yakın bir dönemde ilk bilgiler gelecektir.



    https://www.engadget.com/xbox-series-x-official-mini-fridges-152107391.html
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Xagdas
    Bunlar özel üretimdi, sanırım bu yeni haber satılmak üzere üretilecek olan çok sayıdaki buzdolabı ile ilgili
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyuncu buzdolabı,
    razer nasıl düşünmedi bunu daha önce
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    Romanitas (efe ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet şık olmuş.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    buzdolabı iyi fikirmiş tv ye bağlayıp oyun oynatacak şekilde yapsınlar bari 1 taşta 2 kuş.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyuncu buzdolabı,
    razer nasıl düşünmedi bunu daha önce
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buzdolabı çıkartacağı haberi Ekim 2020 haberi.
    Hatta tam boy buzdolabını videosu da aşağıda.
    Maşallah diyorum Ekrem, emeğine sağlık.


    Mini buzdolabı haberide 18 Mart'da yine iJustine'de çıktı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Bunlar özel üretimdi, sanırım bu yeni haber satılmak üzere üretilecek olan çok sayıdaki buzdolabı ile ilgili
    Yanıtla +6
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    Romanitas (efe ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet şık olmuş.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tutar bu ürün özellikle oyunun başından kalkmayıp gazlı içecek almaya gitmezler.

    Ayrıca haberi iyi okuyun bu mini buzdolabı.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen'in yolundan gidiyor Xbox
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanılmıyorsam bir yabancı hanımefendiye Microsoft hediye etmişti aylar öncesi konsol çıkışında
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