Xbox Series X buzdolabına dönüştü

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Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu satışlarına devam ederken firmanın pazarlama kampanyaları da hız kesmiyor. Twitter üzerinde yapılan bir etkinliğin sonucunda Xbox Series X temalı bir mini buzdolabı ortaya çıktı.

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Xbox Series X buzdolabı

Twitter’ın geçen ay sonunda başlattığı marka odaklı en iyi Tweet yarışmasında Pizzahut, Spotify, Airbnb, Skittles, Alexa, MTV gibi markalar yer aldı. Finale ise Skittle ve Xbox firmaları kaldı. Bu hafta son oylama yapıldı.

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Burun farkıyla oylamayı Xbox markası kazanınca Microsoft da söz verdiği gibi tematik mini buzdolabını hayata geçirmeye karar verdi. Xbox oyunları pazarlama şefi Aaron Greenberg buzdolabının üretileceğini duyurdu.

Şimdilik ilk tanıtım örnekleri olan resimler haricinde bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte tematik bir buzdolabı üretimi çok da zor olmasa gerek. Bu bakımdan yakın bir dönemde ilk bilgiler gelecektir.

https://www.engadget.com/xbox-series-x-official-mini-fridges-152107391.html

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