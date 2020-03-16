Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek

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Koronavirüs salgını nedeniyle Microsoft’un sadece internet üzerinden yayınladığı Xbox Series X lansmanı tamamlandı. Bir süredir gündemde olan iddialar da böylece gerçekliğe kavuşmuş oldu.

Xbox Series X özellikleri

Xbox Series X konsolunda AMD’nin üst düzey yongasının yer alacağını zaten daha önceden biliyorduk. Firmanın 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 çekirdekleri yeni yonganın kalbinde yer alacak. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 16 izlek birimi ile önceki nesle göre önemli bir artış elde edildiği ifade ediliyor. Sadece çekirdek olarak 3.80GHz, SMT açık olarak ise 3.66GHz saat frekansı söz konusu.

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Grafik tarafında Navi 2x çekirdeklerine hayat verecek olan RDNA2 mimarisi yer alıyor. 52 işlem kümesi toplamda 3328 işlemciye ulaşıyor. 1825MHz saat frekansına sahip olan grafik birimi 12TFLOPS performans değerine ulaşıyor. Grafik biriminin en önemli iki özelliği ışın izleme desteği ve değişken odak tasarımı. Bugüne kadar AMD kartlarında olmayan bu iki teknoloji oyunlarda çok daha gerçekçi sonuçlar alınmasını sağlıyor. Grafik birimi 4K 60fps ve 120fps arasında çalışabiliyor. 8K çözünürlüğü de destekleniyor.

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Bellek tarafında Microsoft ortak kullanım stratejisinden kaçınmış. 10GB GDDR6 bellek 560GB/s bant genişliğine sahipken 6GB GDDR6 bellek ise 336GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Bellek veri yolu ise 320-bit.

Depolama tarafında ise 1TB NVMe SSD sürücü 2400MB/s pik hızlara erişebiliyor. USB 3.2 üzerinden ise ek bir 1TB NVMe SSD bağlanabiliyor. Yine 4K UHD Blu-ray sürücü de unutulmamış.

Microsoft tüm bu iddialı donanımı Xbox Velocity Architecture olarak adlandırıyor. Açıklandığı an itibariyle en güçlü konsol olma özelliğine sahip Xbox Series X için en belirleyici unsur koronavirüs salgını. Üretim verimliliği düşük kalırsa yeni konsolu en erken gelecek yıl görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/264797/complete-hardware-specs-sheet-of-xbox-series-x-revealed

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