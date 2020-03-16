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    Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek

    Xbox Series X konsolunun merakla beklenen donanımı açıklandı. 12TFLOPS performans, izlek birim desteği, ışın izleme, toplam 16GB GDDR6 bellek özellikleri arasında.
    4 gün
    3,1b
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    24
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Microsoft’un sadece internet üzerinden yayınladığı Xbox Series X lansmanı tamamlandı. Bir süredir gündemde olan iddialar da böylece gerçekliğe kavuşmuş oldu.

    Xbox Series X özellikleri

    Xbox Series X konsolunda AMD’nin üst düzey yongasının yer alacağını zaten daha önceden biliyorduk. Firmanın 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 çekirdekleri yeni yonganın kalbinde yer alacak. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 16 izlek birimi ile önceki nesle göre önemli bir artış elde edildiği ifade ediliyor. Sadece çekirdek olarak 3.80GHz, SMT açık olarak ise 3.66GHz saat frekansı söz konusu.

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    Grafik tarafında Navi 2x çekirdeklerine hayat verecek olan RDNA2 mimarisi yer alıyor. 52 işlem kümesi toplamda 3328 işlemciye ulaşıyor. 1825MHz saat frekansına sahip olan grafik birimi 12TFLOPS performans değerine ulaşıyor. Grafik biriminin en önemli iki özelliği ışın izleme desteği ve değişken odak tasarımı. Bugüne kadar AMD kartlarında olmayan bu iki teknoloji oyunlarda çok daha gerçekçi sonuçlar alınmasını sağlıyor. Grafik birimi 4K 60fps ve 120fps arasında çalışabiliyor. 8K çözünürlüğü de destekleniyor.

    Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek
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    Bellek tarafında Microsoft ortak kullanım stratejisinden kaçınmış. 10GB GDDR6 bellek 560GB/s bant genişliğine sahipken 6GB GDDR6 bellek ise 336GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Bellek veri yolu ise 320-bit.

    Depolama tarafında ise 1TB NVMe SSD sürücü 2400MB/s pik hızlara erişebiliyor. USB 3.2 üzerinden ise ek bir 1TB NVMe SSD bağlanabiliyor. Yine 4K UHD Blu-ray sürücü de unutulmamış.

    Microsoft tüm bu iddialı donanımı Xbox Velocity Architecture olarak adlandırıyor. Açıklandığı an itibariyle en güçlü konsol olma özelliğine sahip Xbox Series X için en belirleyici unsur koronavirüs salgını. Üretim verimliliği düşük kalırsa yeni konsolu en erken gelecek yıl görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/264797/complete-hardware-specs-sheet-of-xbox-series-x-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 4 gün Guest-92A2F8722
    100 yıllık headphone jack girişini telefonlardan kaldırınca ağlıyordunuz.
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    maximus8282 (maximus ) 4 gün
    Yeni konsollarda bence olması gereken ve çok ta konuşulmayan özellikler şunlar olmalı,

    - Bluetooth 5.2
    - Wi-Fi 6E
    - Thunderbolt 3 girişi


    - Değiştirilebilir bataryalı Dualshock,
    - Konsolu kolayca temizlemek,
    - İsteğe bağlı sıvı soğutma,
    - Bluetooth ile istediğim kulaklığı kullanabilmeliyim,
    - Yanında kol vermesinler biz istediğimiz marka kolu alalım,
    - Çok Oyunculu mod/Multiplayer/Online ücretsiz olmalı her ay oyun falan vermesin bana istemiyorum,
    Yeni konsollarda bence olması gereken ve çok ta konuşulmayan özellikler şunlar olmalı, - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi 6E - Thunderbolt 3 girişi
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Guest-92A2F8722 4 gün maximus8282
    usb 4.0 thuderbolt 3 ,e-gpu olayını ben bekliyordum. Ama bunlar sadece işlemci ve ekran kartını güçlendirip konsol çıkartmışlar.ben laptopa bağlayıp konsolun gücünden e-gpu olarak faydanlanmak isterdim. Sonuçta pc oyunlarıda microsoft platformunda çalışıyor. Ortak çalışma bekliyordum.

    Adamlar type A giriş koymuşlar 30 yıllık soket :))
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    DH Misafiri 3 gün
    Oyunlar için 13gb ayrılmış tam bir hayal kırıklığı. Eski X konsolla hemen hemen aynı grafikler olacak. Dedikodulardaki gibi 16gb + 4gb DDR4 olmalıydı. Fiyatı da açıklanmadı 600-700 dolar olacaksa fiyasko olur
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    dynamic09 (ismail ) 3 gün
    Adamlar bütün donanım bileşenlerini tanıtmış. Sony'den tık yok. youtube.com/...
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    alpalp84 4 gün
    vatanbilgisayar.com/...

    bu fiyatlardan sonra konsollara kimse pahalı demesin.
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    kozmos beni sevmiyor 4 gün
    şu kadar beygir gücündeymiş.
    0 dan 100'e şu kadar sürede çıkıyormuş.

    şu anda tek ilgilendiğim fiyatı.
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    Eeltorm 4 gün
    Çok iyi olmuş bu konsol.
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    maximus8282 (maximus ) 4 gün
    Yeni konsollarda bence olması gereken ve çok ta konuşulmayan özellikler şunlar olmalı,

    - Bluetooth 5.2
    - Wi-Fi 6E
    - Thunderbolt 3 girişi


    - Değiştirilebilir bataryalı Dualshock,
    - Konsolu kolayca temizlemek,
    - İsteğe bağlı sıvı soğutma,
    - Bluetooth ile istediğim kulaklığı kullanabilmeliyim,
    - Yanında kol vermesinler biz istediğimiz marka kolu alalım,
    - Çok Oyunculu mod/Multiplayer/Online ücretsiz olmalı her ay oyun falan vermesin bana istemiyorum,
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Jon_Kar 4 gün
    1 sene ertelenmeli bu konsol



    Ciksa bile satamazsin su an herkes can derdinde
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    joven 4 gün
    Hacimli üretim Çin’de bu sene kimse konsol beklemesin.
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    Bernhard (Alkan Adakaner) 4 gün
    Xbox One X, GDDR5 kullanirken Xbox Series X ise GDDR6 kullaniyor. Arada 2 kat transfer hizi farki var. O nedenle olaya 12 ve 16 gibi sadece sayilarla bakmak cok yanlis
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    3103 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    xbox series x, Xbox Velocity Architecture ve Ev Elektroniği
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