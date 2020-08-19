Xbox Series X donanımı detaylandı

Microsoft’un büyük bir özenle hazırladığı ve yıl sonunda piyasada olması beklenen Xbox Series X konsolu için bu hafta HotChips 32 konferansında tanıtım yapıldı. Çevrim içi yapılan tanıtımda konsolun donanım tarafı detaylandırıldı.

Xbox Series X donanımı nasıl olacak?

Gerek AMD’nin paylaşımları gerekse de Microsoft’un açıklamaları ile Xbox Series X konsolunda Zen 2 çekirdekleri ile büyük Navi çekirdeğinin kullanılacağı kesinleşmişti. 12TFLOPS performans sunabilen bu özel yonganın detayları merak edilmekteydi.

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AMD’nin tasarladığı yarı özel yonga 7nm sürecinde TSMC tarafından dökülüyor. Çok yongalı bir yapıda olan sistem 360.44 milimetre kare zar alanına sahip. Bu alan önceki konsolların alanlarından daha küçük ancak 15.3 milyar transistör sığdırmayı başarmış.

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Yonganın kalbini haliyle büyük Navi birimi oluşturuyor. Yonga üzerinde 26 çift RDNA2 işlem kümesi yer alıyor ve toplam sayı 52 oluyor. Stream işlemci sayısı ise 3328 oluyor. Microsoft’un 4 adet işlem kümesini de pasif halde tuttuğu belirtiliyor.

Gerçek zamanlı ışın izleme ile AMD tarafında bir ilke imza atan yonganın her küme çifti için 2 adet keşisme motoru eklenmiş. Bu motorların bir ışın ve bir üçgen arasındaki kesişme noktasını hesapladığı ve ışın izlemeyi hızlandırdığı belirtiliyor. Yani bir nevi RT çekirdeği gibi düşünebiliriz.

Yonga üzerinde 10 adet GDDR6 bellek kontrolcüsü yer alıyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Sistem 4K 120Hz ve 8K çözünürlükleri mümkün kılıyor.

Grafik birimi birleşik bir geometri motoru barındırıyor. Çok çekirdekli komut işlemcisi, değişken odak tasarımı ve Xbox konsoluna özel özel harita filtreleme gibi teknolojiler ile oyunlarda pek çok görsel unsur kalitesi elde edilmiş olacak.

İşlemci tarafında ise 8 adet Zen 2 çekirdeği yer alıyor. Bu dizilimin Ryzen 4000 APU serisi ile benzer olduğu ifade ediliyor. İki yongalı sistemde 4MB paylaşımlı Seviye 3 ön bellek yer alıyor. Simültane izlek birimleri kapalı olarak saat frekansı 3.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Güvenlik amacıyla Microsoft işlemciye SPLEAP olarak özel bir eklenti yerleştirmiş. Son olarak karakter davranışları ve çözünürlük ölçekleme gibi işlemler için yongada bir makine öğrenme birimi de yer alıyor.

Tüm zamanların en güçlü Xbox konsolu olacak Xbox Series X için yıl sonu çıkış beklentisi devam ediyor ve pek çok özel oyun da çıkış tarihinde oyun severlerin beğenisine sunulacak.

https://www.techpowerup.com/271115/microsoft-details-xbox-series-x-soc-drops-more-details-on-rdna2-architecture-and-zen-2-cpu-enhancements

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