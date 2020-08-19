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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X donanımı detaylandı

    Xbox Series X konsolunun yongasında 3328 Stream işlemcili büyük Navi birimi ve 8 Zen 2 çekirdeği yer alıyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliğine ulaşıyor.
    2 gün
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    Oyun Ko...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X donanımı detaylandı

    Microsoft’un büyük bir özenle hazırladığı ve yıl sonunda piyasada olması beklenen Xbox Series X konsolu için bu hafta HotChips 32 konferansında tanıtım yapıldı. Çevrim içi yapılan tanıtımda konsolun donanım tarafı detaylandırıldı.

    Xbox Series X donanımı nasıl olacak?

    Gerek AMD’nin paylaşımları gerekse de Microsoft’un açıklamaları ile Xbox Series X konsolunda Zen 2 çekirdekleri ile büyük Navi çekirdeğinin kullanılacağı kesinleşmişti. 12TFLOPS performans sunabilen bu özel yonganın detayları merak edilmekteydi.

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    AMD’nin tasarladığı yarı özel yonga 7nm sürecinde TSMC tarafından dökülüyor. Çok yongalı bir yapıda olan sistem 360.44 milimetre kare zar alanına sahip. Bu alan önceki konsolların alanlarından daha küçük ancak 15.3 milyar transistör sığdırmayı başarmış.

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    Yonganın kalbini haliyle büyük Navi birimi oluşturuyor. Yonga üzerinde 26 çift RDNA2 işlem kümesi yer alıyor ve toplam sayı 52 oluyor. Stream işlemci sayısı ise 3328 oluyor. Microsoft’un 4 adet işlem kümesini de pasif halde tuttuğu belirtiliyor.

    Gerçek zamanlı ışın izleme ile AMD tarafında bir ilke imza atan yonganın her küme çifti için 2 adet keşisme motoru eklenmiş. Bu motorların bir ışın ve bir üçgen arasındaki kesişme noktasını hesapladığı ve ışın izlemeyi hızlandırdığı belirtiliyor. Yani bir nevi RT çekirdeği gibi düşünebiliriz.

    Xbox Series X donanımı detaylandı

    Yonga üzerinde 10 adet GDDR6 bellek kontrolcüsü yer alıyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Sistem 4K 120Hz ve 8K çözünürlükleri mümkün kılıyor.

    Grafik birimi birleşik bir geometri motoru barındırıyor. Çok çekirdekli komut işlemcisi, değişken odak tasarımı ve Xbox konsoluna özel özel harita filtreleme gibi teknolojiler ile oyunlarda pek çok görsel unsur kalitesi elde edilmiş olacak.

    İşlemci tarafında ise 8 adet Zen 2 çekirdeği yer alıyor. Bu dizilimin Ryzen 4000 APU serisi ile benzer olduğu ifade ediliyor. İki yongalı sistemde 4MB paylaşımlı Seviye 3 ön bellek yer alıyor. Simültane izlek birimleri kapalı olarak saat frekansı 3.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Güvenlik amacıyla Microsoft işlemciye SPLEAP olarak özel bir eklenti yerleştirmiş. Son olarak karakter davranışları ve çözünürlük ölçekleme gibi işlemler için yongada bir makine öğrenme birimi de yer alıyor.

    Tüm zamanların en güçlü Xbox konsolu olacak Xbox Series X için yıl sonu çıkış beklentisi devam ediyor ve pek çok özel oyun da çıkış tarihinde oyun severlerin beğenisine sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/271115/microsoft-details-xbox-series-x-soc-drops-more-details-on-rdna2-architecture-and-zen-2-cpu-enhancements Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ebavamqko 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    52cu ile 12.3 tflop yakalıyor. 4 adet pasif CU'yı da aktife çekince 13,2 Tflop ile 2080Tİ'yı yakalıyor. %10 xcloud hesaplama desteği aldığında ise 14,5 Tflopu aşıyor. 500 euro fiyat bu sistem için çok çok ucuz.
    52cu ile 12.3 tflop yakalıyor. 4 adet pasif CU'yı da aktife çekince 13,2 Tflop ile 2080Tİ'yı yakalıyor. %10 xcloud hesaplama desteği aldığında ise 1...
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    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 gün (düzenlendi)
    Haber çok detaylı ve güzel olmuş ancak şu "Tüm zamanların en güçlü Xbox konsolu olacak" ifadesini, "Tüm zamanların en güçlü konsolu" olarak değiştirirsek bence daha doğru olur gibi. :D
    Haber çok detaylı ve güzel olmuş ancak şu "Tüm zamanların en güçlü Xbox konsolu olacak" ifadesini, "Tüm zamanların en güçlü konsolu" olarak de...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    blackzeros 2 gün ebavamqko
    pasif cu'larin aktif edilmesi diye birşey yok onların hepsi saglam degil bozuk cikma ihtimaline karsı fazla uretiliyor,bu sayede apunun uretim maliyeti azalıyor, ayrıca %10 xcloud desteğinide ilk defa duydum bunun kaynagi var mıdır?ms bu aleti 500 dolara cikartabilirse onemli bir is yapar , zar alanı one x ile benzer olmasına ragmen 7nm uritimi 16nmye gore pahali oldugundan one x'ten daha yuksek maliyetli apu, bunun ustune birde ssd ve ram gibi ekstra maliyetler girdi.bu arada haberde yanlislik var, 16 gb gddr6 bellek 560gbps ye ulasmiyor 10 gb bu hızde calisiyor 6 gb 336 gbpsde calisiyor.
    pasif cu'larin aktif edilmesi diye birşey yok onların hepsi saglam degil bozuk cikma ihtimaline karsı fazla uretiliyor,bu sayede apunun uretim maliyeti azalıyor...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    okancukur 1 gün
    canavar gibi makina desene
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    ebavamqko 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Series X in UI sergilenmiş. görünüm olarak pek fark yok ama menü geçişleri arasında daha da hızlandırmalar yapılmış. takılan buga giren menülerle boğuşanlar XBOX Arayüznün kıymetini daha iyi anlar!
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    gömme veya gömülü her ne ise işte bu sistemleri seviyorum çünkü
    bilgisayar gibi genişletme seçeneği olupta hiç bir şeyi fiyatından ötürü alamayıp yarım kalan proje gibi yıllarca kullanmak yerine zamanında aldım kullandım demek daha tok bir duydu !
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    ebavamqko 1 gün SEO19
    TF olarak 2080Tİ dengine erişebilen GPUsu var. işte taktik maktik yok bam bam ... FarCry 6 sadece XBOX SX konsolu üzerinde 4k 60fps ve ray tracing ile ...
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 gün
    Canavar mübarek..
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    DH Misafiri 1 gün
    Abartıldığı kadar güçlü değil. Assasins Creed ve The Medium Xbox Series X'te 30 fps çalışacak. Exclusive oyunu da olmadığı için mucize falan göremeyeceğiz.
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    Miex (Miex de Souza) 1 gün DH Misafiri
    Assassin's Creed'in 30 fps olması Ubisoft'u ilgilendiren bir durum.2080ti ayarında bir donanım AC'de 60 FPS veremiyorsa bunun sorumluluğu donanımda değildir.
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    DH Misafiri 1 gün
    Bu kadar övüyorlar sonra halo grafikleri facia, AC 30 fps olunca hiçbir kıymeti kalmıyor. Kağıt üstünde Vega64 de güçlü ama icraat öyle değil
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Tüm zamanların değil gelmiş geçmiş diyelim. Tüm zamanların dediğimizde bundan iyisi gelmeyecek gibi anlaşılıyor.
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    Severus_Snape 2 gün yeni yorumcu
    Ben Xbox One S'in ucuzlamasıyla onu alıcam.Herkes yeni nesil oyunları oynarken ben bir önceki nesli bitircem daha ucuza.İşte buna zeka derler.
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    ebavamqko 2 gün Severus_Snape
    bu da kendi içinde çözüm.
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    BlackLead 1 gün Severus_Snape
    buna şahlanmış türkiye ekonomisi derler ama sen bilirsin yine de millet avrupa, abd'de cep harçlıklarıyla alıyor bu konsolları çıkar çıkmaz
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    joven 2 gün
    Güçlü konsol vesselam yalnız çıkışında şöyle bu konsolun gücünü yansıtacak bir oyunla çıkmaması üzücü bir durum satışlara ne düzeyde yansıyacak
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    ebavamqko 2 gün joven

    Bir çok oyuna RT desteği gelecek. Foza H 4 mesela. yapımcı RT desteği daha da kaliteli olacaktır.
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 2 gün
    Eger bu Donanim bu fiyata cikarsa " Ama exc. oyun yok " diyenleri tekme tokat döverler. cünkü bu konsolu Gaming PC ye parasi yetmeyenler kapis kapis alacaktir. ve ayrica Pc deki basta hile olmak üzere sorunlardan bikanlar. bu nesilde x box klavye ve maus destegine özellikle önem vermeli.
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    ebavamqko 2 gün Cosmos2999
    Benimde XBOX a geçme sebebim 1-güçlü donanımı. neredeyse 1500 euroluk makinanın 1/3 i fiyatı. 2 - gamepass olayı 3- hızlı ve sorunsuz ara yüzü4- kavlye fare desteği.
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