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    Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı

    Xbox Series X konsolunun SSD performansından iki yeni demo video yayınlandı. Videolardan birisinde yeni "Quick Resume" özelliğini görüyoruz.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı
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    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X detaylanmaya devam ediyor. Konsolun teknik özellikleri bildiğiniz gibi bugün tüm detaylarıyla açıklanmıştı. Microsoft ayrıca Series X'ten bazı teknoloji demo videolarını da YouTube üzerinden ilk kez paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek"

    Paylaşılan iki videoda konsolun SSD performansına dikkat çekiliyor. Aşağıdaki videoda Xbox One X ve Xbox Series X arasında bir karşılaştırma yapılmış. Xbox Series X'te yükleme ekranı sadece 10 saniye gibi kısa bir sürede sona eriyor, Xbox One X'te ise yükleme ekranını yaklaşık 50 saniye boyunca izlemek zoruda kalıyoruz. 

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    Microsoft ayrıca Xbox Series X'in "Quick Resume" isimli yeni özelliğini de ilk kez gösterdi. Bu özellik sayesinde oyunseverler birden fazla oyun arasında hızlıca geçişler yapabilecek. Daha önce durdurduğunuz bir oyuna uzun bir süre sonra bile geri dönseniz çok kısa bir yükleme ekranının ardından direkt olarak devam edebileceksiniz. 

    Quick Resume ile ilgili bazı açıklamalar yapan Xbox yöneticisi Jason Ronald,"Quick Resume, Xbox Series X'in bir parçası olan özelleştirilmiş SSD'mizden gücünü alıyor. Bu özellik sayesinde, herhangi bir yerde kaydedilmiş birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapabiliyor ve tam olarak kaldığımız yerden oyun deneyimimize devam edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Xbox Series X, özelleştirilmiş 1 TB NVMe SSD depolama alanıyla piyasaya sürülücek. Kullanıcılar isterse USB 3.2 üzerinden ek bir 1TB NVMe SSD daha bağlayabiliyor.

    Donanım kısmında oldukça iddialı görünen Xbox Series X bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 500 dolar civarında olabileceği konuşuluyor, eğer böyle bir fiyatla gelirse konsolun tam bir fiyat performans canavarı olacağını söyleyebiliriz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 4 gün en beğenilen
    PS4 Pro sahibiyim ama PS5 yerine Xbox Series X'i bekliyorum bu sefer.

    Yemişim exclusive oyunları...
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Xit 4 gün ti7800
    Tam tersiz hocam. :) Bende de one x var ve series x almayı hiç düşünmüyorum. Aşağı yukarı series x performansında bi bilgisayarım var. tabi aynı zamanda pro sahibiyim. Şimdi microsoftun sistemi yanlış play anywhere sayesinde xbox oyunlarını pc de oynuyorsam niye alıyım ki;)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ccoray (Koray YILDIZ) 3 gün
    Ben one x cihazında hiçbir oyun için bu kadar uzun süre beklediğimi hatırlamıyorum. Birçok kişi aynı konudan dolayı twitter da açıklama yapmış.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 4 gün
    İki cihaz da aşağı yukarı benzer olacaktır ama Sony neden suskun anlamıyorum
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Yükleme süresi mükemmel tabi konsolun fiyatda çok önemli olacak.Ps5 rakibinin karşısına nasıl çıkacak önemli olan bu.Xbox’ın yine cihazı daha güzlü olacak gibi gözüküyor ancak Sony en büyük kozu Exc oyunlar
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    speed001 (Ramazan Çelik) 4 gün
    Virüs, deprem vs bir şekilde Holiday 2020'ye ulaşabilirsem alacağız inşallah.
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    zaomss (Furkan Bulat) 4 gün
    Konsol depolamalarının performanslarını direkt pc ile kıyaslamak pek doğru değil. Dosyalama sistemi cache sistemi gibi çok fark var. Mesela xbox one ya da ps4 e ssd takınca hdd ile arasında pek fark olmuyor. Ama pc de aynı değişimi yapınca fark büyük. Çünkü bu nesil konsollardaki depolama sistemi hddnin çalışma mantığına yönelik. Yeni nesilde ise ssdnin mantığına göre olacak farklar bu yüzden böyle devasa görünüyor. Ben böyle olacağına inanıyorum. Ayrıca 1tb ssd ile beraber 500$ fiyat bence şahane.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ti7800 (Temjin O.) 4 gün en beğenilen
    PS4 Pro sahibiyim ama PS5 yerine Xbox Series X'i bekliyorum bu sefer.

    Yemişim exclusive oyunları...
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Rachsuchtig 4 gün
    Bunu sony de yapti. Spider-man'i gösterdiler de sunu kimse demiyor. Gecen neslin oyununu yeni nesil konsolda calistiriyor. Bakalim yeni nesil oyunlar da bu kadar hizli yüklenecek mi?
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    Guest-F7CE7F94C 4 gün
    Ben bu kadar hız farkı olacağına inanmıyorum kardeşim. Pc'de de çok hızlı ssd ler var ama nedense hiçbir oyun bu kadar hızlı yüklenmiyor....
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