Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı

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Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X detaylanmaya devam ediyor. Konsolun teknik özellikleri bildiğiniz gibi bugün tüm detaylarıyla açıklanmıştı. Microsoft ayrıca Series X'ten bazı teknoloji demo videolarını da YouTube üzerinden ilk kez paylaştı.

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Paylaşılan iki videoda konsolun SSD performansına dikkat çekiliyor. Aşağıdaki videoda Xbox One X ve Xbox Series X arasında bir karşılaştırma yapılmış. Xbox Series X'te yükleme ekranı sadece 10 saniye gibi kısa bir sürede sona eriyor, Xbox One X'te ise yükleme ekranını yaklaşık 50 saniye boyunca izlemek zoruda kalıyoruz.

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Microsoft ayrıca Xbox Series X'in "Quick Resume" isimli yeni özelliğini de ilk kez gösterdi. Bu özellik sayesinde oyunseverler birden fazla oyun arasında hızlıca geçişler yapabilecek. Daha önce durdurduğunuz bir oyuna uzun bir süre sonra bile geri dönseniz çok kısa bir yükleme ekranının ardından direkt olarak devam edebileceksiniz.

Quick Resume ile ilgili bazı açıklamalar yapan Xbox yöneticisi Jason Ronald,"Quick Resume, Xbox Series X'in bir parçası olan özelleştirilmiş SSD'mizden gücünü alıyor. Bu özellik sayesinde, herhangi bir yerde kaydedilmiş birden fazla oyun arasında hızlı geçişler yapabiliyor ve tam olarak kaldığımız yerden oyun deneyimimize devam edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Xbox Series X, özelleştirilmiş 1 TB NVMe SSD depolama alanıyla piyasaya sürülücek. Kullanıcılar isterse USB 3.2 üzerinden ek bir 1TB NVMe SSD daha bağlayabiliyor.

Donanım kısmında oldukça iddialı görünen Xbox Series X bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 500 dolar civarında olabileceği konuşuluyor, eğer böyle bir fiyatla gelirse konsolun tam bir fiyat performans canavarı olacağını söyleyebiliriz.

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