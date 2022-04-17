Xbox Series X|S satışları 14 milyon adede yaklaştı

VGChartz tarafından yayınlanan verilere göre piyasaya sürülmesinden bu yana Xbox Series X|S'in küresel satışları 13.87 milyon adedi aştı. Analistler yeni konsolların Xbox One'dan daha iyi bir satış grafiği çizdiğini söylüyor.
Kıyaslama açısından Xbox One'ın piyasaya sürüldükten sonra aynı zaman diliminde 11.48 milyon satış rakamına ulaştığını belirtelim. Ancak burada Xbox Series'ın aynı anda iki versiyonda sunulduğu ve daha uygun fiyatlı S'in de yüksek talep gördüğünü belirtmek gerekir.
Nintendo Wii U da geride kaldı
Xbox Series X ve Series S satışları, çıkış yaptığı günden bu yana 13.56 milyon adet satan Nintendo Wii U konsolunun toplam satışını da geçti. Xbox Series X ve S oyun konsolları 2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler