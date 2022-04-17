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    Xbox Series X|S satışları 14 milyon adede yaklaştı

    Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un 2020 yılında piyasaya sürdüğü Xbox Series X|S oyun konsollarının Xbox One'dan daha iyi bir satış performansı çizdiğini ortaya koydu.
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    Xbox Series X|S satışları 14 milyon adede yaklaştı
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    VGChartz tarafından yayınlanan verilere göre piyasaya sürülmesinden bu yana Xbox Series X|S'in küresel satışları 13.87 milyon adedi aştı. Analistler yeni konsolların Xbox One'dan daha iyi bir satış grafiği çizdiğini söylüyor.

    Kıyaslama açısından Xbox One'ın piyasaya sürüldükten sonra aynı zaman diliminde 11.48 milyon satış rakamına ulaştığını belirtelim. Ancak burada Xbox Series'ın aynı anda iki versiyonda sunulduğu ve daha uygun fiyatlı S'in de yüksek talep gördüğünü belirtmek gerekir.

    Xbox Series X|S satışları 14 milyon adede yaklaştı

    Nintendo Wii U da geride kaldı

    Xbox Series X ve Series S satışları, çıkış yaptığı günden bu yana 13.56 milyon adet satan Nintendo Wii U konsolunun toplam satışını da geçti. Xbox Series X ve S oyun konsolları 2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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