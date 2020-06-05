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    Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı

    Microsoft'un oyun mağazasında Xbox One ve PC için indirimler başladı. Deals Unlocked başlığıyla yayınlanan indirimlerin dikkat çeken oyunlarını listeledik.
    11 sa.
    3,4b
    13
    8
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft dijital mağazasında Xbox ve PC için oyun indirimleri başladı. İndirime giren oyunların büyük çoğunluğunu Xbox One oyunları oluşturuyor. PC için az sayıda oyun indirime girdi.

    Ayrıca Bkz. "PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL"

    İndirimlere baktığımızda PlayStation Days of Play indirimlerine göre tatmin edici olmadığını görüyoruz. PC oyunlarında da benzer durum söz konusu. Fırsatların Kilidini Açın başlığıyla yayınlanan bu indirimler 15 Haziran’a kadar devam edecek. İndirim sayfasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    https://www.xbox.com/promotions/sales/deals-unlocked/xbox-games

    PC için indirime giren oyunlardan bazıları şunlar:

    • HITMAN 2: 70,50 TL
    • PC için indirime giren bazı oyunlar:
    • Forza Horizon 4 Ultimate Edition: 200 TL
    • Cuphead: 42,18 TL
    • Ori and the Will of the Wisps: 55 TL
    • Quantum Break: 15 TL
    • RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition: 74,37 TL
    • Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition: 30,62 TL
    • Metro Exodus Gold Edition: 152 TL

    Xbox One için indirime giren bazı oyunlar:

    • Forza Horizon 4 Ultimate Edition: 200 TL
    • Call of Duty®: Modern Warfare 2 Campaign Remastered: 127,12 TL
    • Ori and the Will of the Wisps: 55 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 85,80 TL
    • Sea of Thieves: 128,75 TL
    • Star Wars Jedi Fallen Order: 198,75 TL
    • A Way Out: 38,12 TL
    • Control: 85 TL
    • Titanfall™ 2: Ultimate Edition: 35,25 TL
    • Rainbow Six Siege Deluxe Edition: 35,62 TL
    • Assassin's Creed Origins: 79,37 TL
    • Asetto Corsa: 30,60 TL
    • Limbo: 6,25 TL
    • Project Cars 2: 70,62 TL
    • The Witcher 3 GOTY: 57 TL
    • Monopoly Plus: 13,87 TL


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu
    pcde bir araba mağaza oldu bir tane olsun hepsi orada toplaşsınlar işde
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa. gurkandemirbas
    Herkes pastadan pay almak istiyor, bir mağazaya mı bıraksınlar komisyonu ve kime



    Serbest piyasa olduğu için bu dediğin imkansız.
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    canguler917 (can guler) 10 sa.
    pc'de bir sürü mağaza oldu. oyunları oynayabilmek için hepsinin uygulamasını yüklemek zorunda olmasak iyi olurdu. çok mağaza demek çok alternatif demek, bu da tüketicinin işine yarar.
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    turnix (Umut Caglar) 10 sa.
    PC için kendilerini yormasalarmış keşke. Quantum break dışında hangisi almaya değer ?
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    erdo608 (Erdoğan Onur Mart) 1 sa. turnix
    Forza Horizon 4 tabi ki. Aylardır oynuyorum. Araba yarışı sevenler için çok iyi.
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    WinchesteeR (Ahmet Turgut) 10 sa.
    PC için değişik problemlerle uğraşmak istemiyorsanız çok bulaşmanızı önermem. Çok istediğiniz bir oyun var ise game pass ile alıp bitirdikten sonra usulca uzaklaşın.
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