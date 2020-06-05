Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı

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Microsoft dijital mağazasında Xbox ve PC için oyun indirimleri başladı. İndirime giren oyunların büyük çoğunluğunu Xbox One oyunları oluşturuyor. PC için az sayıda oyun indirime girdi.

Ayrıca Bkz. "PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL"

İndirimlere baktığımızda PlayStation Days of Play indirimlerine göre tatmin edici olmadığını görüyoruz. PC oyunlarında da benzer durum söz konusu. Fırsatların Kilidini Açın başlığıyla yayınlanan bu indirimler 15 Haziran’a kadar devam edecek. İndirim sayfasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://www.xbox.com/promotions/sales/deals-unlocked/xbox-games

PC için indirime giren oyunlardan bazıları şunlar:

HITMAN 2: 70,50 TL

PC için indirime giren bazı oyunlar:

Forza Horizon 4 Ultimate Edition: 200 TL

Cuphead: 42,18 TL

Ori and the Will of the Wisps: 55 TL

Quantum Break: 15 TL

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition: 74,37 TL

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition: 30,62 TL

Metro Exodus Gold Edition: 152 TL

Xbox One için indirime giren bazı oyunlar:

Forza Horizon 4 Ultimate Edition: 200 TL

Call of Duty®: Modern Warfare 2 Campaign Remastered: 127,12 TL

Ori and the Will of the Wisps: 55 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 85,80 TL

Sea of Thieves: 128,75 TL

Star Wars Jedi Fallen Order: 198,75 TL

A Way Out: 38,12 TL

Control: 85 TL

Titanfall™ 2: Ultimate Edition: 35,25 TL

Rainbow Six Siege Deluxe Edition: 35,62 TL

Assassin's Creed Origins: 79,37 TL

Asetto Corsa: 30,60 TL

Limbo: 6,25 TL

Project Cars 2: 70,62 TL

The Witcher 3 GOTY: 57 TL

Monopoly Plus: 13,87 TL

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