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    Xiaomi 12 Lite sertifika onaylarında ortaya çıktı

    Xiaomi 12 serisinin uygun fiyatlı üyesi olmaya hazırlanan Xiaomi 12 Lite, sertifika onaylarına başladı. Gelen bilgiler bize çıkış tarihinin iyice yaklaştığını gösteriyor. 
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    Xiaomi 12 Lite
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    Bir süredir sızıntıları internette dolaşan Xiaomi 12 Lite akıllı telefon modeli yavaş yavaş sertifika onaylarına girmeye başladı. Farklı ülkelerde ortaya çıkan modelin çıkışına da pek bir şey kalmamış gözüküyor. 

    Xiaomi 12 Lite neler sunacak?

    Sertifika onayları ve benchmark testlerine göre telefonda Snapdragon 778G yonga seti yer alıyor. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yanında çift SIM desteği de bulunuyor. Android 12 üzerinde MIUI 13 ara yüzü çalışıyor. 

    Sızıntılara göre ise 6.55 inçlik AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, stereo hoparlörler, 64MP ISOCELL GW3 ana sensör, iki yardımcı sensör mevcut. Xiaomi 12 serisinin 700 Avro olan fiyat sınırı bir Lite versiyonuna ihtiyacı arttırmıştı. Benzer tasarım ve daha uygun bir fiyat etiketi Xiaomi 12 Lite iyi bir alternatif olabilir. Tanıtımın ise Mayıs ayında yapılması bekleniyor. Bu modelin yanına Xiaomi 12 Ultra da karşımıza çıkabilir. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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