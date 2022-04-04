Xiaomi uygulamaları yavaşlattığını kabul etti

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Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ve tabletlerinde performans için uygulamaları yavaşlattığı haberinin ardından Xiaomi Mi 11 modelinde de aynı konu tespit edilmişti. Xiaomi bunu reddetmedi.

Xiaomi telefonları yavaşlatıyor mu?

Xiaomi Mi 11 akıllı telefon modelinde Geekbench kurucusu tarafından keşfedilen optimizasyon, benchmark haricindeki uygulamaların performansını kısıtlıyor. Geekbench yazılımını Fortnite olarak isimlendiren John Poole, yüzde 15-30 arasında performans düşüşüne şahit olmuş.

Xiaomi Mi 11 planlı yavaşlatma mı yapıyor? 6 gün önce eklendi

Xiaomi yaptığı açıklamada performansın dengelenmesi ve aşısı ısınmanın önüne geçmek gibi kriterleri göz önüne alarak optimizasyon yapıldığını belirtti. Üst seviye ve amiral gemisi modellerinde kullanıcılara 3 farklı performans modu sunuluyor. Bununla birlikte neden benchmark uygulamalarında kısıtlama olmadığı açıklanmadı.

Görülen o ki belirli bir sıcaklık değerine ulaşınca üreticiler cihazlarında performansı kısıtlamaya çalışıyor ancak sorun benchmark uygulamalarında bunun yapılmaması. O zaman bir aldatma durumu ortaya çıkıyor.



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