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    Xiaomi uygulamaları yavaşlattığını kabul etti

    Xiaomi Mi 11 modelinde ortaya çıkan ve uygulamaların performansını sınırlayan optimizasyon çözümü firma tarafından da kabul edildi. Henüz bir güncellemeden bahsedilmedi. 
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    Xiaomi
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    Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ve tabletlerinde performans için uygulamaları yavaşlattığı haberinin ardından Xiaomi Mi 11 modelinde de aynı konu tespit edilmişti. Xiaomi bunu reddetmedi. 

    Xiaomi telefonları yavaşlatıyor mu?

    Xiaomi Mi 11 akıllı telefon modelinde Geekbench kurucusu tarafından keşfedilen optimizasyon, benchmark haricindeki uygulamaların performansını kısıtlıyor. Geekbench yazılımını Fortnite olarak isimlendiren John Poole, yüzde 15-30 arasında performans düşüşüne şahit olmuş.

    Xiaomi yaptığı açıklamada performansın dengelenmesi ve aşısı ısınmanın önüne geçmek gibi kriterleri göz önüne alarak optimizasyon yapıldığını belirtti. Üst seviye ve amiral gemisi modellerinde kullanıcılara 3 farklı performans modu sunuluyor. Bununla birlikte neden benchmark uygulamalarında kısıtlama olmadığı açıklanmadı. 

    Görülen o ki belirli bir sıcaklık değerine ulaşınca üreticiler cihazlarında performansı kısıtlamaya çalışıyor ancak sorun benchmark uygulamalarında bunun yapılmaması. O zaman bir aldatma durumu ortaya çıkıyor. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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