Xiaomi 12 Ultra, Sony'nin dev IMX 800 sensörü ile gelebilir

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Akıllı telefon sektörünün dev isimlerinden Xiaomi, serinin amiral gemisi olacak 12 Ultra modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir kamera modülü ile gelecek yeni telefon, akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atabilir.

Sony IMX 800 ile gelebilir

Önümüzdeki Mayıs ayında tanıtılması ve ilk olarak Çin pazarına sunulması beklenen Xiaomi 12 Ultra, Digital Chat Station’un iddialarına göre Sony’nin 1/1.1 inç boyutlarında 50 MP Exmor IMX800 sensörüne sahip olacak. Bununla birlikte oldukça büyük bir boyuta sahip olan yeni sensor, daha fazla ışık kazanımı ile düşük ışık koşullarında çekim kalitesini büyük oranda yükseltecek.

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Paylaşılan bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da 6,73 inç 120Hz 2K E5 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 ve 4.900 mAh pile sahip olması beklenen Xiaomi 12 Ultra’nın çıkışı ile birlikte akıllı telefon sektöründeki en büyük kamera sensörüne ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz.

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Xiaomi 12 Ultra sektördeki en büyük kamera sensörü ile gelebilir