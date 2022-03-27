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    Xiaomi 12 Ultra, Sony'nin dev IMX 800 sensörü ile gelebilir

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 12 Ultra, Sony'nin dev kamera sensörü IMX 800 ile gelebilir. Yeni sensor düşük ışık çekim performansını arttıracak.
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    Xiaomi 12 Ultra sektördeki en büyük kamera sensörü ile gelebilir
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    Akıllı telefon sektörünün dev isimlerinden Xiaomi, serinin amiral gemisi olacak 12 Ultra modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir kamera modülü ile gelecek yeni telefon, akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atabilir.

    Sony IMX 800 ile gelebilir

    Önümüzdeki Mayıs ayında tanıtılması ve ilk olarak Çin pazarına sunulması beklenen Xiaomi 12 Ultra, Digital Chat Station’un iddialarına göre Sony’nin 1/1.1 inç boyutlarında 50 MP Exmor IMX800 sensörüne sahip olacak. Bununla birlikte oldukça büyük bir boyuta sahip olan yeni sensor, daha fazla ışık kazanımı ile düşük ışık koşullarında çekim kalitesini büyük oranda yükseltecek.

    Paylaşılan bilgiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da 6,73 inç 120Hz 2K E5 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 1 ve 4.900 mAh pile sahip olması beklenen Xiaomi 12 Ultra’nın çıkışı ile birlikte akıllı telefon sektöründeki en büyük kamera sensörüne ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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