Xiaomi 12 serisi bir süre önce piyasaya sürüldü. Ancak hala yeni modeller eklenmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Xiaomi 12 Ultra. İşte yüksek özelliklere sahip Xiaomi 12 Ultra'nın ortaya çıkan özellikleri.

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Xiaomi 12 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle geliyor

Xiaomi, Xiaomi 12 ailesine yüksek özelliklere sahip yeni bir model ekelemeye hazırlanıyor. Xiaomi 12 Ultra adındaki bu yeni model bugün gelen sızıntılara göre 5000mAh'lik bir batarya ile gelecek. Bu batarya için muhtemelen 67W hızlı şarjlı bir adaptörü kutu içerisine yerleştirecek olan Xiaomi, Xiaomi 12 Ultra'ya 200W'a kadar hızlı şarj desteği verecek. Yani bu bilgilere göre cihazı satın alan bir kullanıcı 200W'lık bir adaptör satın alması halinde çok üst hızlarda telefonunu şarj edebilecek.

Tam Boyutta Gör

Öte yandan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı söylenilen Xiaomi 12 Ulta'nın kamera tarafında da performanstan ödün vermeyeceği belli. Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera bardırması beklenilen Xiaomi 12 Ultra, bu kameranın yanında iki adet 48MP'lik sensöre de sahip olacak. Ekranı ise Samsung imzalı 165Hz yenileme hızına sahip OLED bir panelden oluşacak.

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Xiaomi 12 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak