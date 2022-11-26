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    Xiaomi 13 ve 13 Pro tanıtım tarihi sızdırıldı

    Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun tanıtım tarihi sızdırıldı. Aynı gün, MIUI 14 alacak telefonlar listesinin de resmî olarak paylaşılması bekleniyor.
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    xiaomi 13 tanıtım tarihi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında geleceği söylenmişti ancak tarih değişti. Tanınan bir YouTuber, Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun 1 Aralık’ta tanıtılacağını iddia ediyor. MIUI 14 güncellemesi ile gelen yenilikler, yeni özelliklerle birlikte MUI 14 alacak telefonlar listesinin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

    iPhone 13'e benzer tasarım

    Mavi ve kahverengi renkleriyle görünen Xiaomi 13, sızdırılan görüntülere göre düz kenar ve düz ekranlı akıllı telefon modelleri arasında yerini alacak. Kamera düzeniyle iPhone 13’e benzetilen telefon, delik çentikli ve ince çerçeveli düz bir ön panele sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonlar arasında yer alacak olan Xiaomi 13 Pro, merakla bekleniyor.

    Xiaomi 13 Ultra tanıtılmayabilir

    Şirketin geçmiş stratejisine bakarak, Xiaomi 13 Ultra modelinin aynı etkinlikte tanıtılması sürpriz olacaktır. 13 Ultra’nın 2023’ün başında (en geç ilk çeyrekte) tanıtılması bekleniyor. Serinin en üst modelini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 23 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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