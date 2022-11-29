Xiaomi 13, pil ömrü ile iPhone 14 Pro Max'i geçecek

Jun: Xiaomi 13, pil ömrü uzun, ince telefon olacak
Lei Jun, akıllı telefonların pil ömründen çok incelikleri ve eldeki tutuş hissiyle ilgilendiğini söyledi. Paylaşılan tablo, Xiaomi 13’ün günlük normal kullanımda pilinin iPhone 14 Pro Max’ten daha uzun gideceğini gösteriyor. DOU testinde, uzun pil ömrüyle öne çıkarılan 14 Pro Max’in 1.28 puan aldığı, Xiaomi 13’ün 1.37 puana ulaştığı net bir şekilde görülebiliyor. Unutmadan, Xiaomi 13 modelinin 4500 mAh batarya ile geleceği söyleniyor.
Xiaomi’nin kurucusu, ayrıca şarjı 2 güne kadar dayanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam