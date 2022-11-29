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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13, pil ömrü ile iPhone 14 Pro Max'i geçecek

    Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin başındaki isim, Xiaomi 13 serisi ile ilgili ilginç detaylar paylaştı.           
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    xiaomi 13 pil ömrü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi, 1 Aralık’ta tanıtılacak. Xiaomi 13 pil ömrü nasıl olacak? diye merak edenler için yanıt şirketin en yetkili isminden geldi. Etkinliğe sayılı günler kala, şirketin CEO’su ve kurucusu Lei Jun, sosyal medya platformu Weibo üzerinden dikkat çekici paylaşımda bulundu.

    Jun: Xiaomi 13, pil ömrü uzun, ince telefon olacak

    Lei Jun, akıllı telefonların pil ömründen çok incelikleri ve eldeki tutuş hissiyle ilgilendiğini söyledi. Paylaşılan tablo, Xiaomi 13’ün günlük normal kullanımda pilinin iPhone 14 Pro Max’ten daha uzun gideceğini gösteriyor. DOU testinde, uzun pil ömrüyle öne çıkarılan 14 Pro Max’in 1.28 puan aldığı, Xiaomi 13’ün 1.37 puana ulaştığı net bir şekilde görülebiliyor. Unutmadan, Xiaomi 13 modelinin 4500 mAh batarya ile geleceği söyleniyor.

    Xiaomi’nin kurucusu, ayrıca şarjı 2 güne kadar dayanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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