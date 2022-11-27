Xiaomi 13 Pro iddialı skorlar ile Geekbench'te göründü!

Xiaomi 13 Pro Geekbench'te görüntülendi
2210132C model numarası ile Geekbech platformunda listelenen Xiaomi 13 Pro, Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve Android 13 işletim sistemi tarafından desteklenen cihaz, performans kıyaslamalarında tek çekirdekte 1504, çoklu çekirdekte ise 5342 puana imza atıyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre bu skorların temel model (Xiaomi 13) ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi 13 Pro'nun beklenen özellikleri
Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Pro, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED ekran ile donatılacak.
Buna ek olarak 50MP Sony IMX989 birincil, 50MP ultra geniş açı ve 50MP telefoto lens olmak üzere üçlü bir kamera tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkacak yeni telefon, ön tarafta 32MP özçekim kamerasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca yaklaşan akıllı telefonun kaputun altında 4.800mAh pil ve 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam