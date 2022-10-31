4300 mAh'li Xiaomi 13 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Pro isimli yeni ürünün teknik özellikleri Yogesh BRAR tarafından sızdırıldı. Kendisi birçok markanın telefonları hakkında yazdığı haberlerle tanınıyor.

Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı 2 hf. önce eklendi

İşte Xiaomi 13 Pro'nun beklenen teknik özellikleri:

İddia sahibinin verdiği bilgilere göre bu akıllı telefonda 6.7 inç büyüklüğünde olan ve LTPO teknolojisini destekleyen E6 AMOLED bir ekran olacak. 120 Hz ekran yenileme hızı kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı söylenen bu modelin 8 GB RAM ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı versiyonu piyasaya sürülebilir. Bu versiyonları 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanları destekleyecek.

Arka tarafta üç adet kamera var. İlk kamera Sony IMX989. Bu birincil sensör 50 MP çözünürlüğe sahip. Bu kameraya 50 MP ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Üçüncü eklenti ise 50 MP çözünürlüklü telefoto kamera.

Ön tarafta ise çözünürlüğü 32 MP olan özçekim (selfie) kamerası mevcut olacak. Bu kamerada Leica markasının teknolojisi yer alacak. Bu sensörün değeri 15 milyon dolar. Bu değer Xiaomi ile Sony'nin bu sensörü geliştirmek için harcadığı miktarı temsil ediyor. Dolayısı ile sensörün şu anki değeri bu.

Kutusundan Android 13 tabanlı olan MIUI 14 yazılımı ile çıkacağı iddia edilen bu model 120 W hızlı şarj desteği ve 4800 mAh'lik bir batarya ile donatılacak. Kendisinin kablosuz ve ters şarj teknolojilerine sahip olacağı da konuşuluyor. Bu şarj teknolojileri Surge C2 ve Surge P2 yonga setleri ile güçlendirilecek.

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