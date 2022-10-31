Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    4300 mAh'li Xiaomi 13 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı

    Xiaomi 13 Pro isimli yeni amiral gemisi akıllı telefonun tanıtılmasına az bir süre kaldı. Kendisinin bazı birinci sınıf özellikler eşliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte sızdırılan özellikleri:
    Oy Ver
    Xiaomi 13 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Pro isimli yeni ürünün teknik özellikleri Yogesh BRAR tarafından sızdırıldı. Kendisi birçok markanın telefonları hakkında yazdığı haberlerle tanınıyor.

     

    İşte Xiaomi 13 Pro'nun beklenen teknik özellikleri:

    İddia sahibinin verdiği bilgilere göre bu akıllı telefonda 6.7 inç büyüklüğünde olan ve LTPO teknolojisini destekleyen E6 AMOLED bir ekran olacak. 120 Hz ekran yenileme hızı kullanıcıların beğenisine sunulacak.

    Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı söylenen bu modelin 8 GB RAM ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı versiyonu piyasaya sürülebilir. Bu versiyonları 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanları destekleyecek.

    Arka tarafta üç adet kamera var. İlk kamera Sony IMX989. Bu birincil sensör 50 MP çözünürlüğe sahip. Bu kameraya 50 MP ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Üçüncü eklenti ise 50 MP çözünürlüklü telefoto kamera. 

    Ön tarafta ise çözünürlüğü 32 MP olan özçekim (selfie) kamerası mevcut olacak. Bu kamerada Leica markasının teknolojisi yer alacak. Bu sensörün değeri 15 milyon dolar. Bu değer Xiaomi ile Sony'nin bu sensörü geliştirmek için harcadığı miktarı temsil ediyor. Dolayısı ile sensörün şu anki değeri bu.

    Kutusundan Android 13 tabanlı olan MIUI 14 yazılımı ile çıkacağı iddia edilen bu model 120 W hızlı şarj desteği ve 4800 mAh'lik bir batarya ile donatılacak. Kendisinin kablosuz ve ters şarj teknolojilerine sahip olacağı da konuşuluyor. Bu şarj teknolojileri Surge C2 ve Surge P2 yonga setleri ile güçlendirilecek.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/10/31/xiaomi-13-pro-key-specs-leak/ https://twitter.com/heyitsyogesh/status/1586947573482369024
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız