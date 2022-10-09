Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır

Tam Boyutta Gör Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarının başında gelen Digital Chat Station, merakla beklenen Xiaomi 13 serisi hakkında bazı detaylar paylaştı. Çinli duyumcu yeni amiral gemisi projesinin Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) aşamasına ulaştığını söyledi.

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NPI ifadesi akıllı telefonların Ar-Ge departmanının geliştirme aşamasından geçtiği ve seri üretime geçecek fabrikaya gönderildiği anlamına geliyor. Bir sonraki adım üretimin başlaması olacak. Yeni cihazlarla ilgili sızdırılan başka ayrıntılar da var.

Xiaomi 13 serisi hakkında bilinenler

Serinin Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xioami 13 Ultra olmak üzere üç model içereceği söyleniyor. İlk ikisi her zaman olduğu gibi aynı anda piyasaya sürülecekken, Xiaomi 13 Ultra daha sonraki bir tarihte çıkış yapacak. Gelelim lansman tarihleriyle ilgili bilgilere.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun Kasım ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 13 Ultra ise büyük ihtimalle 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Yeni serinin yakında duyurulması planlanan Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirileceği de gelen haberler arasında.

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