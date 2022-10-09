Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır

NPI ifadesi akıllı telefonların Ar-Ge departmanının geliştirme aşamasından geçtiği ve seri üretime geçecek fabrikaya gönderildiği anlamına geliyor. Bir sonraki adım üretimin başlaması olacak. Yeni cihazlarla ilgili sızdırılan başka ayrıntılar da var.
Xiaomi 13 serisi hakkında bilinenler
Serinin Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xioami 13 Ultra olmak üzere üç model içereceği söyleniyor. İlk ikisi her zaman olduğu gibi aynı anda piyasaya sürülecekken, Xiaomi 13 Ultra daha sonraki bir tarihte çıkış yapacak. Gelelim lansman tarihleriyle ilgili bilgilere.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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