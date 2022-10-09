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    Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır

    Çinli kaynaklar Xiaomi 13 serisinin üretime hazır hale geldiğini söylüyor. Aktarılan son bilgilere göre Xiaomi 13 ve 13 Pro Kasım ayında, Xiaomi 13 Ultra ise 2023'ün başlarında gelecek.
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    Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Mobil sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarının başında gelen Digital Chat Station, merakla beklenen Xiaomi 13 serisi hakkında bazı detaylar paylaştı. Çinli duyumcu yeni amiral gemisi projesinin Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) aşamasına ulaştığını söyledi.

    NPI ifadesi akıllı telefonların Ar-Ge departmanının geliştirme aşamasından geçtiği ve seri üretime geçecek fabrikaya gönderildiği anlamına geliyor. Bir sonraki adım üretimin başlaması olacak. Yeni cihazlarla ilgili sızdırılan başka ayrıntılar da var.

    Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır

    Xiaomi 13 serisi hakkında bilinenler

    Serinin Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xioami 13 Ultra olmak üzere üç model içereceği söyleniyor. İlk ikisi her zaman olduğu gibi aynı anda piyasaya sürülecekken, Xiaomi 13 Ultra daha sonraki bir tarihte çıkış yapacak. Gelelim lansman tarihleriyle ilgili bilgilere.

    Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun Kasım ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 13 Ultra ise büyük ihtimalle 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak. Yeni serinin yakında duyurulması planlanan Snapdragon 8 Gen 2 ile güçlendirileceği de gelen haberler arasında.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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