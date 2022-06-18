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    Xiaomi 13 serisi Samsung E6 ekranlarla gelecek

    Xiaomi 13 serisi için hazırlıklar başladı. Daha Xiaomi 12 serisi modellerinin hepsi piyasaya çıkmadan Xiaomi 13 hakkında haberler geldi. Xiaomi 13 ailesi Samsung E6 ekranlarla gelecek.
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    Xiaomi 13 serisi Samsung E6 ekranlarla gelecek
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    Xiaomi henüz Xiaomi 12 serisine ait tüm modelleri pazara sürmedi. Ancak Xiaomi 13 için hazırlıklar başladı bile. Sızıntılara göre Xiaomi, Xiaomi 13 ailesinde Samsung imzalı ekranlar kullanacak.

    Xiaomi 13 ailesinin özellikleri şekilleniyor

    Xiaomi 13 ailesi Xiaomi'nin önümüzdeki aylardaki göz bebeği olacak. Henüz hazırlık aşamasında olan Xiaomi 13 modelleri bugün gelen sızıntılara göre Samsung E6 ekranlara sahip olacak.

    Xiaomi 13 serisi Samsung E6 ekranlarla gelecek

    Delikli tasarıma sahip kavisli ekrana sahip olması beklenilen Xiaomi 13 modellerinin, 12bit'e kadar renk derinliği desteği sunması bekleniliyor. Yine bu ekranlarla 4 milyar renk desteği sunacak olan Xiaomi 13 ailesi, performansını yine Qualcomm işlemcilerden alacak. Bu işlemcinin ikinci nesil Snapdragon 8 olduğu söyleniliyor.

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