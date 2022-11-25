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    Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 ve 12 GB RAM ile testte: İşte sonuçlar

    Xiaomi 13 birkaç hafta sonra bir lansman etkinliğinde tanıtılacak. Kendisinin şimdiden bazı özellikleri sızdırıldı. Çin menşeli olan bu model bir de Geekbench 5 testinde sınandı. Sonuçlar nasıl?
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    Xiaomi 13 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 için bir Geekbench 5 testi yayımlandı. Bu seride Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ikilisi yer alacak. Söz konusu modeller gücünü çok büyük bir ihtimal ile Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alacak.

    Xiaomi 13 ve Geekbench 5 testi: İşte sonuçlar

    12 GB RAM eşliğinde sınanan bu modelin bir de 8 GB RAM seçeneği mevcut olacak. Kutusundan Android 13 tabanlı olan MIUI 14 altyapısıyla çıkacağı öngörülen Xiaomi 13 tek çekirdekli testten 1497, çok çekirdekli testten 5089 puan almayı başardı.

    Xiaomi 13'ün arkasında çözünürlüğü 50 MP olan bir Sony IMX8 lensi yer alacak. 6.2 inçlik AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacağı öne sürülen bu modelin ekran yenileme hızı 120 Hz olacak.

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