Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 ve 12 GB RAM ile testte: İşte sonuçlar

Xiaomi 13 ve Geekbench 5 testi: İşte sonuçlar
12 GB RAM eşliğinde sınanan bu modelin bir de 8 GB RAM seçeneği mevcut olacak. Kutusundan Android 13 tabanlı olan MIUI 14 altyapısıyla çıkacağı öngörülen Xiaomi 13 tek çekirdekli testten 1497, çok çekirdekli testten 5089 puan almayı başardı.
Xiaomi 13'ün arkasında çözünürlüğü 50 MP olan bir Sony IMX8 lensi yer alacak. 6.2 inçlik AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacağı öne sürülen bu modelin ekran yenileme hızı 120 Hz olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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