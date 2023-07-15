Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakında yeni telefonu Xiaomi 13T ailesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak merakla beklenen telefonların çıkış tarihi ve bazı kilit özellikleri belli oldu.

Xiaomi 13T kilit özellikleri belli oldu

Bilmeyenler için Xiaomi 13T, daha önce IMDA ve EEC olmak üzere çeşitli sertifikasyon platformları tarafından doğrulanmıştı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan cihazın iki farklı sürümde vitrine çıkacağını öğrendik. Bunlar sırasıyla Xiaomi 13T ve 13T Pro olacak.

FCC belgelerine göre Xiaomi 13T, MIUI 14 önceden yüklenmiş olarak gelecek ve NFC, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth ve GNSS gibi bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca bu belgeler arasında, cihazın 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca sürümler arasında PU deri ve cam olmak üzere iki farklı kapak seçeneği mevcut olacak.

Xiaomi 13T beklenen özellikler

Xiaomi 13T hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak Mevcut raporlar, ön yüzünde 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç AMOLED ekrana işaret ediyor. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile desteklenen telefona, Dimensity 9200+ veya Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemci eşlik edecek. Kamera detayları ise henüz açıklanmadı.

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Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 13T, 1 Eylül tarihinden itibaren küresel pazarda vitrine çıkacak. Bu noktada temel modelin 599 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı tahmin ediliyor.

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Xiaomi 13T kilit özellikleri belli oldu: Peki neler sunacak?