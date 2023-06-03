Xiaomi 14 Ultra'dan ilk bilgiler geldi: Kamerası belli oldu!

Xiaomi 14 Ultra'dan ilk bilgiler paylaşıldı
Bildiğiniz üzere akıllı telefon dünyasındaki en büyük kamera atılımlarından biri, 1 inçlik devasa sensörlere geçiş yapılması oldu. Öyle ki Sony, Xiaomi, vivo ve OPPO dahil olmak üzere birçok üretici, bu sensörden güç alan yeni nesil telefonlarını tanıttı. Bu üreticiler arasından Xiaomi ise, 1 inçlik Sony IMX 989 kullanan Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Ultra ile ses getirmeyi başardı diyebiliriz.
Kamera tasarımını koruyabilir
Yeni paylaşılan raporlar ise, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın bu trendi sürdüreceğini söylüyor. Yani selefine benzer şekilde 1 inç boyutlarında birincil sensör ile karşımıza çıkacak. Xiaomi 15 Ultra'da ise, yaklaşık 1,33 inç boyutlarında çok daha büyük bir sensöre geçiş yapılacak.
Yeni modelin 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryadan destek alacağı da sızıntılarda geçen başka bir detay. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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