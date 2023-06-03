Xiaomi 14 Ultra'dan ilk bilgiler geldi: Kamerası belli oldu!

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13 Ultra'nın halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki Xiaomi 14 Ultra'nın, hem tasarım hem de donanım tarafında önemli yükseltmeler içereceği söyleniyor. Şimdi de etkinliğe uzun bir süre olmasına rağmen, Xiaomi 14 Ultra'dan ilk bilgiler gelmeye başladı.

Xiaomi 14 Ultra'dan ilk bilgiler paylaşıldı

Bildiğiniz üzere akıllı telefon dünyasındaki en büyük kamera atılımlarından biri, 1 inçlik devasa sensörlere geçiş yapılması oldu. Öyle ki Sony, Xiaomi, vivo ve OPPO dahil olmak üzere birçok üretici, bu sensörden güç alan yeni nesil telefonlarını tanıttı. Bu üreticiler arasından Xiaomi ise, 1 inçlik Sony IMX 989 kullanan Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Ultra ile ses getirmeyi başardı diyebiliriz.

Kamera tasarımını koruyabilir

Yeni paylaşılan raporlar ise, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın bu trendi sürdüreceğini söylüyor. Yani selefine benzer şekilde 1 inç boyutlarında birincil sensör ile karşımıza çıkacak. Xiaomi 15 Ultra'da ise, yaklaşık 1,33 inç boyutlarında çok daha büyük bir sensöre geçiş yapılacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Ultra'ya dönecek olursak, cihazın WLG Yüksek Lensli kameralar da dahil olmak üzere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması bekleniyor. TSMC’nin 4nm mimarisiyle oluşturulan bu işlemci, selefine kıyasla yüzde 35'e kadar performans artışı sunacak. Niketim daha önce ortaya çıkan Geekbench testleri de, yaklaşmakta olan işlemcinin Apple A16'yı etkileyici bir biçimde geride bıraktığını bizlere göstermişti.

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Yeni modelin 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryadan destek alacağı da sızıntılarda geçen başka bir detay. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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