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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra bataryalı bir kamera kiti ile gelecek

    Xiaomi 14 Ultra amiral gemisinin kamera kiti sertifika onaylarına başladı. Geçen yıldan farklı olarak kamera kiti bu kez dahili bir batarya ile birlikte geliyor. 
    Xiaomi 14 Ultra
    Çin’de satış rekorları kıran Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin ardından gözler Xiaomi 14 Ultra modeline çevrildi. Geçen yılın Xiaomi 13 Ultra modelinde gördüğümüz taşınabilir fotoğraf makinesi kiti bu yıl da var.

    Xiaomi 14 Ultra kamera kiti neler sunacak?

    Çok daha iyi bir sensör ile gelmesi beklenen Xiaomi 14 Ultra modelinin kamera kiti Çin’de sertifika onaylarına başladı. Yine taşınabilir bir fotoğraf makinesi havası katacak olan kit ekstra olarak bataryaya da sahip.

    1500mAh kapasiteli batarya elbette uzun kullanım süreleri sunmayacaktır ancak asıl amacı kamera kitinin enerji ihtiyacını karşılamak olabilir. Bu da kitin ağırlığının artması anlamına geliyor. Kaynaklar Xiaomi 14 Ultra modelinin Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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