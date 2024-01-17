Xiaomi 14 Ultra bataryalı bir kamera kiti ile gelecek

Xiaomi 14 Ultra kamera kiti neler sunacak?
Çok daha iyi bir sensör ile gelmesi beklenen Xiaomi 14 Ultra modelinin kamera kiti Çin’de sertifika onaylarına başladı. Yine taşınabilir bir fotoğraf makinesi havası katacak olan kit ekstra olarak bataryaya da sahip.
1500mAh kapasiteli batarya elbette uzun kullanım süreleri sunmayacaktır ancak asıl amacı kamera kitinin enerji ihtiyacını karşılamak olabilir. Bu da kitin ağırlığının artması anlamına geliyor. Kaynaklar Xiaomi 14 Ultra modelinin Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.