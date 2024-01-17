Xiaomi 14 Ultra bataryalı bir kamera kiti ile gelecek

Çin’de satış rekorları kıran Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin ardından gözler Xiaomi 14 Ultra modeline çevrildi. Geçen yılın Xiaomi 13 Ultra modelinde gördüğümüz taşınabilir fotoğraf makinesi kiti bu yıl da var.

Xiaomi 14 Ultra kamera kiti neler sunacak?

Çok daha iyi bir sensör ile gelmesi beklenen Xiaomi 14 Ultra modelinin kamera kiti Çin’de sertifika onaylarına başladı. Yine taşınabilir bir fotoğraf makinesi havası katacak olan kit ekstra olarak bataryaya da sahip.

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1500mAh kapasiteli batarya elbette uzun kullanım süreleri sunmayacaktır ancak asıl amacı kamera kitinin enerji ihtiyacını karşılamak olabilir. Bu da kitin ağırlığının artması anlamına geliyor. Kaynaklar Xiaomi 14 Ultra modelinin Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.

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