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    Neredeyse hazır: Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, Xiaomi 14 Ultra için geri sayım resmen başladı. Şimdi de modelin kamera özellikleri ve pil kapasitesi ortaya çıktı. İşte detaylar...  
    Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 serisinin çok yakında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Dolayısıyla akıllı telefonun bir süredir gündemde olduğunu görüyoruz. Bu sefer de Xiaomi 14 Ultra'nın kamera sensörleri ve pil kapasitesi ortaya çıktı.

    Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne sahip olacak. Söz konusu yükseltmenin daha iyi bir ışık performansına işaret ettiğini belirtelim. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor.

    Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak. Daha önce Xiaomi 14 Ultra'nın 5,500 mAh pil kapasitesi ile tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, bunun 5,180mAh ile sınırlı olacağını gösteriyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ise korunacak.

    Xiaomi 14 Ultra'nın önümüzdeki yıl Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca  tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü, 2K çözünürüklü kavisli ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de konuşulanlar arasında. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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