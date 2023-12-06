Neredeyse hazır: Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu

Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne sahip olacak. Söz konusu yükseltmenin daha iyi bir ışık performansına işaret ettiğini belirtelim. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor.
Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak. Daha önce Xiaomi 14 Ultra'nın 5,500 mAh pil kapasitesi ile tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, bunun 5,180mAh ile sınırlı olacağını gösteriyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ise korunacak.
Xiaomi 14 Ultra'nın önümüzdeki yıl Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü, 2K çözünürüklü kavisli ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de konuşulanlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.