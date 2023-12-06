Neredeyse hazır: Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 serisinin çok yakında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Dolayısıyla akıllı telefonun bir süredir gündemde olduğunu görüyoruz. Bu sefer de Xiaomi 14 Ultra'nın kamera sensörleri ve pil kapasitesi ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera sensörüne sahip olacak. Söz konusu yükseltmenin daha iyi bir ışık performansına işaret ettiğini belirtelim. Bilmeyenler için LYT900, Xiaomi 13 Pro'da kullanılan IMX989'in geliştirilmiş bir versiyonu niteliğinde. 1/0.98 inçlik optik formata sahip ve yüzde 9 daha iyi ışık verimliliği sunuyor.

Bu sensöre ise, 50MP çözünürlüğünde üç adet yardımcı kamera eşlik edecek. Bunlar muhtemel olacak makro, geniş açı ve telefoto olacak. Daha önce Xiaomi 14 Ultra'nın 5,500 mAh pil kapasitesi ile tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, bunun 5,180mAh ile sınırlı olacağını gösteriyor. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ise korunacak.

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Xiaomi 14 Ultra'nın önümüzdeki yıl Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü, 2K çözünürüklü kavisli ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de konuşulanlar arasında.

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Xiaomi 14 Ultra'nın pil kapasitesi ve kamerası belli oldu!