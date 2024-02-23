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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti daha gelişmiş özellikler ile tanıtıldı

    Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, telefona özel Profesyonel Fotoğraf Kitini de tanıttı. Yeni kit, geçtiğimiz senekine göre daha gelişmiş özellikler sunuyor.
    Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, fotoğraf tutkunları ve profesyoneller için telefona özel Profesyonel Fotoğraf Kitini de tanıttı. Yeni kit, geçtiğimiz senekine göre daha gelişmiş özellikler sunuyor.

    Aksesuarda, bir adet kamera tutamacı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir kordon bulunuyor. Profesyonel Fotoğraf Kiti, önceki modeldeki Bluetooth 5.0 bağlantısı yanında USB-C bağlantı imkanı tanıyor. Böylelikle daha istikrarlı ve güvenilir bağlantının yanında gecikmeyi de ortadan kaldırıyor. Setin tutma yerinde ayrıca 1500mAh kapasitede batarya da yer alıyor. Bu sayede telefonun şarjı %80'in altına düştüğünde şarj edebiliyor.

    Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kitinin profesyonel kamera benzeri bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Kit, tek elle kullanım için güçlü ve rahat bir tutuş imkanı sunuyor. Aksesuar da ayrıca, iki aşamalı deklanşör ve yakınlaştırma tuşunun yanı sıra özel bir tekerlek ve video kayıt düğmesi de bulunuyor. Tekerlek ile, diyafram açıklığı, deklanşör hızı, ISO gibi gibi çeşitli ayarlar yapılabiliyor.

    Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle 140 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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