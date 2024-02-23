Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti daha gelişmiş özellikler ile tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, fotoğraf tutkunları ve profesyoneller için telefona özel Profesyonel Fotoğraf Kitini de tanıttı. Yeni kit, geçtiğimiz senekine göre daha gelişmiş özellikler sunuyor.

Aksesuarda, bir adet kamera tutamacı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir kordon bulunuyor. Profesyonel Fotoğraf Kiti, önceki modeldeki Bluetooth 5.0 bağlantısı yanında USB-C bağlantı imkanı tanıyor. Böylelikle daha istikrarlı ve güvenilir bağlantının yanında gecikmeyi de ortadan kaldırıyor. Setin tutma yerinde ayrıca 1500mAh kapasitede batarya da yer alıyor. Bu sayede telefonun şarjı %80'in altına düştüğünde şarj edebiliyor.

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Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kitinin profesyonel kamera benzeri bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Kit, tek elle kullanım için güçlü ve rahat bir tutuş imkanı sunuyor. Aksesuar da ayrıca, iki aşamalı deklanşör ve yakınlaştırma tuşunun yanı sıra özel bir tekerlek ve video kayıt düğmesi de bulunuyor. Tekerlek ile, diyafram açıklığı, deklanşör hızı, ISO gibi gibi çeşitli ayarlar yapılabiliyor.

Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle 140 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

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Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti tanıtıldı