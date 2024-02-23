Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti daha gelişmiş özellikler ile tanıtıldı

Aksesuarda, bir adet kamera tutamacı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir kordon bulunuyor. Profesyonel Fotoğraf Kiti, önceki modeldeki Bluetooth 5.0 bağlantısı yanında USB-C bağlantı imkanı tanıyor. Böylelikle daha istikrarlı ve güvenilir bağlantının yanında gecikmeyi de ortadan kaldırıyor. Setin tutma yerinde ayrıca 1500mAh kapasitede batarya da yer alıyor. Bu sayede telefonun şarjı %80'in altına düştüğünde şarj edebiliyor.
Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kitinin profesyonel kamera benzeri bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Kit, tek elle kullanım için güçlü ve rahat bir tutuş imkanı sunuyor. Aksesuar da ayrıca, iki aşamalı deklanşör ve yakınlaştırma tuşunun yanı sıra özel bir tekerlek ve video kayıt düğmesi de bulunuyor. Tekerlek ile, diyafram açıklığı, deklanşör hızı, ISO gibi gibi çeşitli ayarlar yapılabiliyor.
Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğraf Kiti, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle 140 dolar fiyattan satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.