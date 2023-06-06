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    Xiaomi 14 ve 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı: Yüksek kaliteye hazır olun

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yaklaşmakta olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro amiral gemisi akıllı telefonları detaylanıyor. Bir süre önce telefonların kamera özellikleri ortaya çıktı.
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    Xiaomi 14 ve 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarını Çin'de tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor. Sektör raporları, Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen bu cihazların Qualcomm'un bu yıl Ekim ayında tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını gösteriyor. Yeni bilgiler ise bu telefonların kamera bölümlerine odaklanıyor.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro detaylanıyor

    Ünlü duyumcu Digital Chat Station'a göre, Xiaomi 14 Pro'nun periskop telefoto kamerası 115 mm'lik etkileyici odak uzaklığıyla 5x optik yakınlaştırma sunacak. Bu arada, kardeşi Xiaomi 14, 3.9x optik zoom ve biraz daha kısa olan 90mm odak uzaklığına sahip bir periskop telefoto kamera ile gelecek.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önceki raporlar, Xiaomi 14 Pro’nun  Xiaomi 13 Pro gibi, arkasında üç adet 50 megapiksel kameraya sahip olacağını iddia ediyordu: 50 megapiksel birincil sensör, ultra geniş lens ve periskop telefoto zoom kamera. Öte yandan Xiaomi 14'ün kamera kurulumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Raporlara göre, Xiaomi 14 Pro'nun ön kamerası 4K video kaydını destekleyecek ve yüksek kaliteli selfie'ler ve görüntülü aramalar vaat edecek.

    Xiaomi 14 Pro'nun ekran seçeneklerine ilişkin söylentiler de dolaşıyor ve hem düz hem de kavisli ekran varyantlarının olacağı öne sürülüyor. Modellere güç veren bataryalar oldukça büyük olacak ve her iki modelin de 5.000mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Ayrıca, şarj yetenekleri modeller arasında farklılık gösterecek. Mevcut bilgilere göre Xiaomi 14 90W'a kadar, Pro model ise 120W’a kadar hızlı şarj sunacak.

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