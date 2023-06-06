Xiaomi 14 ve 14 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı: Yüksek kaliteye hazır olun

Ünlü duyumcu Digital Chat Station'a göre, Xiaomi 14 Pro'nun periskop telefoto kamerası 115 mm'lik etkileyici odak uzaklığıyla 5x optikyakınlaştırma sunacak. Bu arada, kardeşi Xiaomi 14, 3.9x optik zoom ve biraz daha kısa olan 90mm odak uzaklığına sahip bir periskop telefoto kamera ile gelecek.
Xiaomi 14 Pro'nun ekran seçeneklerine ilişkin söylentiler de dolaşıyor ve hem düz hem de kavisli ekran varyantlarının olacağı öne sürülüyor. Modellere güç veren bataryalar oldukça büyük olacak ve her iki modelin de 5.000mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor. Ayrıca, şarj yetenekleri modeller arasında farklılık gösterecek. Mevcut bilgilere göre Xiaomi 14 90W'a kadar, Pro model ise 120W’a kadar hızlı şarj sunacak.