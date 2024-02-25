Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar için tanıtıldı

- Xiaomi 14 Ultra özellikleri
- Xiaomi 14 Ultra fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 14 özellikleri
- Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
Hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Ultra aslında seleflerine oldukça benziyorlar ancak bazı iyileştirmelerle birlikte geliyorlar. Tepe modelden başlayacak olursa Xiaomi 14 Ultra, dairesel kamera tasarımını büyüterek sürdürüyor.
Xiaomi 14 Ultra özellikleri
Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 ile birlikte LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı eşlik ediyor. Yazılıma gelince, Android 14 tabanlı HyperOS'u görüyoruz. Cihazın arka tarafında Leica imzlaı dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu bölümdeki tüm kameralar 50 MP çözünürlükte.
Cihazdaki birinci kamera 50MP Sony LYT-900 sensör. Bu kamera f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram aralığına sahip 1 inçlik bir sensör konumunda. Diğer üç kameranın tamamında 50MP Sony IMX858 sensörler kullanılıyor. Geniş açılı kamera 122° FoV ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken 3.2x optik zoom yeteneği sergiliyor. Arka taraftaki son periskop kamera ise f/2.5 diyafram açıklığında ve 5x zoom yapabiliyor. Her iki zoom kamera da makro özelliklerine sahip. Ultra geniş açılı kamera hariç diğer üç kamerada OIS bulunuyor. Ayrıca 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video kaydı alınabiliyor. Tüm kameralarda 4K 60 FPS desteği bulunuyor.
Telefonda çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC ve USB 3.2 Gen2 gibi çoklu bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Son olarak, telefonda 90W kablolu, 80W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj standartlarını destekleyen 5.300mAh gücünde batarya yer alıyor.
- Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
- Batarya: 4610mAh
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
Xiaomi 14 Ultra fiyatı ne kadar?
Xiaomi 14 Ultra, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı için 1.499 euro fiyat etiketine sahip.
Xiaomi 14 özellikleri
Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yongasından alırken LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı eşlikçi olarak cihazda yer alıyor. Xiaomi 14 modelinin de arkasında Leica imzalı kameralar bulunuyor. Kamera bölümü 50MP birincil sensör, 50MP ultra geniş birim ve 50MP 3.2x yüzer telefoto kameradan oluşuyor.
Bağlantı tarafında ise çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC ve USB 3.2 Gen1 yer alıyor. Büyük kardeşinde olduğu gibi Android 14 tabanlı HyperOS'un çalıştığı telefonda 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.6140 mAh batarya bulunuyor.
- Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
- Arka Kamera: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5.300mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 14'ün üzerinde HyperOS
Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?
Xiaomi 14, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı için 999 euro fiyat etiketine sahip.
Her iki telefon da küresel pazarlar için halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Türkiye özelinde ise Xiaomi 14 ön sipariş için satışa sunulurken Xiaomi 14 Ultra ise ilerleyen günlerde Türkiye’de olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.