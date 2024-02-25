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    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar için tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi daha önce planlandığı gibi Barselona’da düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modellerini küresel pazarlar için tanıttı.
    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar için tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Planlandığı gibi Barselona'da düzenlenen etkinlik kapsamında merakla beklenen Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar tanıtıldı. Firma yaptığı etkinlikte Xiaomi 14 fiyatı ve Xiaomi 14 Ultra fiyatı dahil olmak üzere telefonlara dair merak edilenleri paylaştı. Xiaomi 14 Ultra, zaten geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtılmıştı ve donanımsal bir değişiklik içermeden küresel pazarlara geliyor. Xiaomi 14 ise geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı ve bu model de aynı şekilde küresel pazarlara uzanıyor.

    Hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Ultra aslında seleflerine oldukça benziyorlar ancak bazı iyileştirmelerle birlikte geliyorlar. Tepe modelden başlayacak olursa Xiaomi 14 Ultra, dairesel kamera tasarımını büyüterek sürdürüyor. 

    Xiaomi 14 Ultra özellikleri

    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar için tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise Xiaomi 14 Ultra, 6,73 inçlik OLED ekranında 3200 x 1440 (QHD+) piksel çözünürlük, 12 bit renk derinliği ve 1Hz-120Hz yenileme hızı (LTPO) sunuyor. Ekran 3000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkarken 1920Hz PWM karartma DC karartma Dolby Vision’ı destekliyor.

    Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 ile birlikte LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı eşlik ediyor. Yazılıma gelince, Android 14 tabanlı HyperOS'u görüyoruz. Cihazın arka tarafında Leica imzlaı dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu bölümdeki tüm kameralar 50 MP çözünürlükte.

    Cihazdaki birinci kamera 50MP Sony LYT-900 sensör. Bu kamera f/1.63 ila f/4.0 arasında değişken diyafram aralığına sahip 1 inçlik bir sensör konumunda. Diğer üç kameranın tamamında 50MP Sony IMX858 sensörler kullanılıyor. Geniş açılı kamera 122° FoV ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken 3.2x optik zoom yeteneği sergiliyor. Arka taraftaki son periskop kamera ise f/2.5 diyafram açıklığında ve 5x zoom yapabiliyor. Her iki zoom kamera da makro özelliklerine sahip. Ultra geniş açılı kamera hariç diğer üç kamerada OIS bulunuyor. Ayrıca 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video kaydı alınabiliyor. Tüm kameralarda 4K 60 FPS desteği bulunuyor.

    Telefonda çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC ve USB 3.2 Gen2 gibi çoklu bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Son olarak, telefonda 90W kablolu, 80W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj standartlarını destekleyen 5.300mAh gücünde batarya yer alıyor.

    • Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
    • Batarya: 4610mAh
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

    Xiaomi 14 Ultra fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 14 Ultra, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı için 1.499 euro fiyat etiketine sahip.

    Xiaomi 14 özellikleri

    Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra küresel pazarlar için tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 modelinde ise kullanıcılara 6,36 inçlik OLEd ekran sunuluyor. Bu ekranda 2670 x 1200 piksel (1.5K) çözünürlük, ve 1-120Hz yenileme hızı (LTPO) sunuluyor. Ayrıca 10-bit ekran DC karartma, Dolby Vision ve 3000 nit tepe parlaklık seviyesini destekliyor.

    Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yongasından alırken LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı eşlikçi olarak cihazda yer alıyor. Xiaomi 14 modelinin de arkasında Leica imzalı kameralar bulunuyor. Kamera bölümü 50MP birincil sensör, 50MP ultra geniş birim ve 50MP 3.2x yüzer telefoto kameradan oluşuyor.

    Bağlantı tarafında ise çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC ve USB 3.2 Gen1 yer alıyor. Büyük kardeşinde olduğu gibi Android 14 tabanlı HyperOS'un çalıştığı telefonda 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.6140 mAh batarya bulunuyor.

    • Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.0
    • Arka Kamera: 50MP Sony LYT-900 ana sensör, 50MP Sony IMX858 ultra geniş açı, 50MP Sony IMX858 periskop ve 50MP Sony IMX858 telefoto
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.300mAh  / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
    • İşletim Sistemi: Android 14'ün üzerinde HyperOS

    Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 14, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı için 999 euro fiyat etiketine sahip.

    Her iki telefon da küresel pazarlar için halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Türkiye özelinde ise Xiaomi 14 ön sipariş için satışa sunulurken Xiaomi 14 Ultra ise ilerleyen günlerde Türkiye’de olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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