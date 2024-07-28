Xiaomi 15 Ultra, çift katmanlı OLED ekran ve 24 GB RAM ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Yaklaşan Xiaomi 15 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Ancak yeni sızıntı bu sefer en üst seviye model olan Xiaomi 15 Ultra ile ilgili.

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Sızıntılarıyla meşhur Smart Pikachu kullanıcısı, Xiaomi 15 Ultra'nın 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor. Apple bu terimi ana akıma getirmiş olsa da, Honor bu panelleri daha önce Magic 6 Ultimate ile tanıtmıştı.

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Sızıntı kaynağı ayrıca, telefonun 24 GB'a kadar RAM konfigürasyonuna sahip olacağını ve 6000 mAh civarı pil kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor. Ancak bu büyük bataryanın bedeli olarak telefonun ince ve hafif olmayacağını belirtiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın, 9,2 mm kalınlığa ve 229,5 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.

Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini ilk kullanacak telefonlar olması beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro, geçtiğimiz sene olduğu gibi Ultra serisinden önce, Ekim ya da Kasım ayında tanıtılacak. Aynı işlemciyi kullanacak olan Xiaomi 15 Ultra'nın ise 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi 15 Ultra, çift katmanlı OLED ve 24 GB RAM ile gelebilir