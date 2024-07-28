Xiaomi 15 Ultra, çift katmanlı OLED ekran ve 24 GB RAM ile gelebilir

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler
Sızıntılarıyla meşhur Smart Pikachu kullanıcısı, Xiaomi 15 Ultra'nın 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor. Apple bu terimi ana akıma getirmiş olsa da, Honor bu panelleri daha önce Magic 6 Ultimate ile tanıtmıştı.
Sızıntı kaynağı ayrıca, telefonun 24 GB'a kadar RAM konfigürasyonuna sahip olacağını ve 6000 mAh civarı pil kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor. Ancak bu büyük bataryanın bedeli olarak telefonun ince ve hafif olmayacağını belirtiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın, 9,2 mm kalınlığa ve 229,5 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim.
Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini ilk kullanacak telefonlar olması beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro, geçtiğimiz sene olduğu gibi Ultra serisinden önce, Ekim ya da Kasım ayında tanıtılacak. Aynı işlemciyi kullanacak olan Xiaomi 15 Ultra'nın ise 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.