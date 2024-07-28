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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra, çift katmanlı OLED ekran ve 24 GB RAM ile gelebilir

    Xiaomi 15 Ultra ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre, telefon çift katmanlı OLED ekranıyla çok daha yüksek parlaklık sunacak. Ayrıca 24 GB RAM ve 6000 mAh batarya ile gelebilir.
    Xiaomi 15 Ultra, çift katmanlı OLED ve 24 GB RAM ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan Xiaomi 15 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Ancak yeni sızıntı bu sefer en üst seviye model olan Xiaomi 15 Ultra ile ilgili.

    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Sızıntılarıyla meşhur Smart Pikachu kullanıcısı, Xiaomi 15 Ultra'nın 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor. Apple bu terimi ana akıma getirmiş olsa da, Honor bu panelleri daha önce Magic 6 Ultimate ile tanıtmıştı. 

    Sızıntı kaynağı ayrıca, telefonun 24 GB'a kadar RAM konfigürasyonuna sahip olacağını ve 6000 mAh civarı pil kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor. Ancak bu büyük bataryanın bedeli olarak telefonun ince ve hafif olmayacağını belirtiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın, 9,2 mm kalınlığa ve 229,5 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim. 

    Qualcomm'un yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini ilk kullanacak telefonlar olması beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro, geçtiğimiz sene olduğu gibi Ultra serisinden önce, Ekim ya da Kasım ayında tanıtılacak. Aynı işlemciyi kullanacak olan Xiaomi 15 Ultra'nın ise 2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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