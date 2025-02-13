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Xiaomi, yeni amiral gemisi 15 Ultra'yı bu ayın sonunda tanıtmayı planlıyor. Lansman öncesinde şirketin CEO’su Lei Jun, cihazın düşük ışıkta çektiği bir fotoğrafı paylaşarak özellikle periskop telefoto lensin gücüne dikkat çekti.

Bu fotoğraf, Xiaomi 15 Ultra’nın ana kamerası yerine 100mm periskop telefoto lensiyle çekilmiş. Büyük ihtimalle 200 megapiksellik Samsung ISOCELL HP9 sensörüne sahip olan bu lens, 4x4 piksel birleştirme teknolojisiyle düşük ışıkta daha net ve detaylı fotoğraflar yakalayabiliyor. 4.3x optik ve 100x dijital yakınlaştırma sunan sistem, telefoto çekimlerde yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor.

Lei Jun, Xiaomi 15 Ultra’nın gece çekimlerinde önemli bir adım atacağını söylüyor. Paylaşılan örnek fotoğraf da bunu doğrular nitelikte; düşük gürültü seviyesi, net detaylar ve dengeli parlaklık oranı dikkat çekiyor.

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Donanım tarafında ise cihazın Snapdragon 8 Elite işlemci, 2K çözünürlüğünde mikro kavisli ekran, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ve uydu iletişim desteğiyle geleceği söyleniyor. Kamera sisteminde ise 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto ve 200 MP periskop telefoto lens yer alacak. Batarya kapasitesi 6.000 mAh olurken, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunulacak.

Fiyat konusunda Lei Jun, artan maliyetler nedeniyle bir yükseliş olabileceğini belirtiyor. Bir önceki model olan Xiaomi 14 Ultra 890 dolardan satışa çıkmıştı. Yeni modelin fiyatı ise resmi lansmanda belli olacak. Xiaomi 15 Ultra’nın akıllı telefon dünyasında özellikle kamera tarafında önemli bir yenilik sunması bekleniyor.

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Xiaomi 15 Ultra’dan ilk kamera çekim örneği geldi