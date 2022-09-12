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    OnePlus 11 Pro’nun render görüntüleri ortaya çıktı

    Android dünyasının sevilen markası OnePlus, yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. 2022 bitmeden Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtılması beklenen OnePlus 11 Pro’nun ilk görüntüleri ortaya çıktı.
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    OnePlus 11 Pro görüntülendi
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    2013 yılında amiral gemi katili olarak hayatımıza giren OnePlus, yakaladığı pazar payı, yüksek talepler ve Ar-Ge çalışmalarını arttırması ile kendisi de bir amiral gemi markasına dönüştü. Android pazarında hala sevilen OnePlus, odağını gelecek yılın amiral gemi ailesi OnePlus 11’e yönlendirmiş durumda. Ailenin en güçlü üyesi OnePlus 11 Pro’dan ilk render görüntüleri sızdırıldı.

    Yenilenmiş kamera haznesi ile geliyor

    Mobil dünyada güvenilir sızıntıları ile bilinen @OnLeaks, SmartPrix üzerinden OnePlus 11 Pro’nun ilk render görsellerini yayınladı. Önceki nesile göre bazı tasarımsal değişikler sunacak cihazın en dikkat çeken yanı ise kamera haznesi oluyor. OnePlus 10 Pro, arka gövdede kamera sistemi için özel bir kesime sahipti. OnePlus 11 Pro, aynı şekilde özel bir kesime sahip olacak ancak bu kesim, önceki neslin aksine dairesel bir yapıya sahip. Üç sensör ve LED flaşa sahip kamera haznesi, Hasselblad logosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca cihaz, OnePlus 10T modelinin aksine uyarıcı kaydırıcısı ile geliyor. Alert Slider olarak da bilinen bu kaydırıcı OnePlus kullanıcıları tarafından oldukça sevilen bir özellik.

    OnePlus 11 Pro görüntülendi
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    Normalde 2023 yılında tanıtılması beklenen OnePlus 11 Pro, gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olmak için yıl bitmeden tanıtılabilir. Cihaz, bu yıl tanıtılsa da küresel anlamda 2023 yılında satışa çıkacaktır ancak önümüzdeki aylarda Çin’e özel bir lansman görebiliriz. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 11 Pro, Hasselblad lisanslı son OnePlus telefonu olabilir.

    Kaynakça https://www.smartprix.com/bytes/exclusive-oneplus-11-pro-first-look/ https://twitter.com/OnLeaks/status/1569267101101338624?s=20&t=KaajLWQX0jaUM76zoZGtmA https://9to5google.com/2022/09/12/oneplus-11-pro-renders/
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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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