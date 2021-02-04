Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor

Bir dönem müşterilerine 700$ üzerinde akıllı telefon sunmayacağını açıklayan Çinli teknoloji devi Xiaomi sonrasında Redmi ve Poco gibi markalara ayrılarak zaman zaman pahalı amiral gemileri piyasaya sürmüştü. Firma şimdi 1500$ sınırını test ediyor.

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Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak nabız yokladı. Ünlü isim 1500$ seviyesinde bir akıllı telefon çıkardıklarında satın alıp almayacaklarını ve bu tarz bir telefondan neler beklediklerini sordu.

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Hazırlanan bu paylaşım firmanın fiyat konusunda biraz daha çıta yükselteceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hali hazırda piyasadaki pek çok amiral gemisi en üst konfigürasyonda 1300$ seviyesine yaklaştı veya geçti. Yani piyasa artık bu yükselişlere alışmış durumda.

Xiaomi’nin ne tür bir model sunacağı şimdilik bilinmiyor ancak ürün portföyüne baktığımızda Mi MIX tarzında veya katlanabilir konseptte bir akıllı telefon karşımıza çıkabilir. Zira standart Mi veya Mi Note serilerinde bu tarz bir fiyat etiketi hoş karşılanmayacaktır.

https://wccftech.com/xiaomi-ceo-asks-customers-if-they-buy-1500-phone/

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