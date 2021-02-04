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    Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor

    Xiaomi patronu Lei Jun bir anket yaparak takipçilerine 1500$ seviyesinde bir akıllı telefon hakkında ne düşündüklerini ve beklentilerinin neler olduğunu sordu.
    04 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
    3,4b
    1
    28
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bir dönem müşterilerine 700$ üzerinde akıllı telefon sunmayacağını açıklayan Çinli teknoloji devi Xiaomi sonrasında Redmi ve Poco gibi markalara ayrılarak zaman zaman pahalı amiral gemileri piyasaya sürmüştü. Firma şimdi 1500$ sınırını test ediyor.

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    CEO’dan anket

    Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak nabız yokladı. Ünlü isim 1500$ seviyesinde bir akıllı telefon çıkardıklarında satın alıp almayacaklarını ve bu tarz bir telefondan neler beklediklerini sordu.

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    Hazırlanan bu paylaşım firmanın fiyat konusunda biraz daha çıta yükselteceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hali hazırda piyasadaki pek çok amiral gemisi en üst konfigürasyonda 1300$ seviyesine yaklaştı veya geçti. Yani piyasa artık bu yükselişlere alışmış durumda.

    Xiaomi’nin ne tür bir model sunacağı şimdilik bilinmiyor ancak ürün portföyüne baktığımızda Mi MIX tarzında veya katlanabilir konseptte bir akıllı telefon karşımıza çıkabilir. Zira standart Mi veya Mi Note serilerinde bu tarz bir fiyat etiketi hoş karşılanmayacaktır.



    https://wccftech.com/xiaomi-ceo-asks-customers-if-they-buy-1500-phone/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi maalesef Huawei gibi silinecek. Abd sırayla yüklenecek Çinlilerin firmalarına.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Cihat_, (Cihat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Huawei silindi mi?



    Adamlar ambargo olmasına rağmen 2020 yılında 188 milyon telefon sattı
    3 Yanıt Yanıtla +16
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ama iphone pahalı yeaaaa diye ağlayanlara gelsin bu haber. İphone bunların yarında fp oldu artık.
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dodofran 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yahu niye bu kadar aklı evvel var bu forumda? yok xiaomi silincekmiş yok iphone bunun yanında fp kalacakmış yahu okumayı- anlamayı bilmiyorsanız yorum da yapmayın.

    haber: xiaomi 1500 dolarlık telefon çıkaracak
    yorum: hmm demek ki xiaomi markası 100lerce çeşit telefon modelini tamamen üretmeyi bırakacak ve sadece 1500 dolarlık telefon çıkaracak. o 100-150-200 dolarlık telefonların tamamen üretimi durdurulacak. xiaominin tek modeli de 1500 dolar olduğu için iphone da yeni fp markası olacak, xiaomi de batacak bu nedenle.
    -nerden anladın bunu?
    +beynim yok ve xiaominin 1500 dolarlık telefon çıkaracak olmasını diğer fp telefon modellerini çıkarmayacak olması olarak yorumladım.
    akıl fikir.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evet olursunuz adamlar bakkal işletmiyor.
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    YOURMOVE 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gel bize 1500 liralık telefon üret hemen alalım. Türkiye'de böyle bir anket yapsan %100 olumlu sonuç alırsın.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acaba şu heryeri ekran olan telefonun piyasaya sürülecek versiyonu olmasın bu. Eğer oysa 1500 dolar edebilir. Diğer türlü etmez.
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    NvdiaAmd (Team Coco) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazılım /güncelleme desteği gün geçtikçe kötüleşen bir firma. Fiyat performans telefonu olmaktan çıktı tr de.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir süredir söylüyoruz. Xiaomi eski Xiaomi değil. CEO %5 kar sınırı koyduktan sonra çok çabuk vazgeçti. Zaten zalılınları da sıkıntı. Güncellemeler bugı kapatamıyor.



    Yakın fiyata gider Samsung alırım.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Poco F2 Pro yu Hollanda dan indirim ve şirkete gider göstererek 290 Euro ya aldım. O kadar kötü bir yazılımı var ki o paraya bile acıdım. 2021 e girdik ve ben bi marka nasıl bu kadar kötü cihazlar üretebilir diye düşünür oldum. Xiaomi nin ne kadar kalitesiz vasat cihazlar yaptığı anlatılmaz yaşanır cidden. Mesela geçen hafta güncelleme geldi ve telefon yeniden başlat deyince çöktü ve bir daha açılmadı. Kardeşimin arkadaşı kurtardı cihazı ama 78 Bin fotoğrafın hepsi gitti. Harddiskteki 120 bin civarı fotoyu sile sile azaltmak için atmıştım telefona 2 ay uğraştım çöpmi sağolsun boşa gitti onca uğraş. Saçma sapan bozuk bir yazılımla uğraşmak istemiyorsanız xiaomi almayın hiçbir fiyata. Bedava verseler bile satın başka telefon alın.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ama iphone pahalı yeaaaa diye ağlayanlara gelsin bu haber. İphone bunların yarında fp oldu artık.
    3 Yanıt Yanıtla +11
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    viper17 (A ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    adamlar değişik telefonlar deniyor işte. almak zorunda değilsiniz. piyasada sadece iphone olmamalı.
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    zafer. (zafer oral) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Önceden çevremdeki kişilere çoğunlukla Android tabanlı telefonlar öneriyordum. Son bir yılda sadece bir kişiye S10 Plus aldırdım, geri kalanların hepsine İphone aldırdım.
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    20 bin liraya dayandı fiyatı el insaf telefon bu ya :)

    Yarı fiyatına mis gibi laptop satılıyor akıl mantık dışı fiyatlar bunlar.

    Tamamen tüketim çılgınlığı, talep çok olunca fiyatı 50 de yaparlar, 100 de. Talep varsa sonu yok bu işin ama lütfen bunu normalleştirmeyelim.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir ekran vs gibi farklı bir cihaz için isterlerse bu fiyatı muhtemelen
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1500 dolarlık telefonu 500 dolara satmalarını istesek çok şey mi istemiş oluruz?

    Neticede telefon bu, argesi teknolojisi belli, uçmuyor kaçmıyor, 1500 dolar nedir Allah aşkına?
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    3392 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    xiaomi, mi 11 pro ve
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