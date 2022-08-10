Xiaomi, 11 Ağustos'ta 200 MP kameralı ilk akıllı telefonunu tanıtacak

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Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 11 Ağustos'taki büyük lansman etkinliğinde şirketin 200 MP kameralı ilk akıllı telefonu olan Redmi K50 Extreme Edition'ı resmi olarak tanıtacak.

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Dün şirketin katlanan akıllı telefonu Mix Fold 2 ve bir dizi başka cihazın duyurusuna hazırlandığı biliniyordu. Şimdi ise şirket, Redmi K50 Extreme Edition için bir teaser paylaştı.

Redmi K50 Extreme Edition geliyor

Söylentilere göre Redmi amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 200 MP ana kamera ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla gelecek. Akıllı telefonun ayrıca 120W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.

Xiaomi, Mix Fold 2 ve Redmi K50 Extreme Edition'ın yanı sıra, yarın düzenleyeceği etkinlikte Pad 5 Pro, Buds 4 Pro TWS kulaklık ve Watch S1 Pro'yu da tanıtacak.

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Xiaomi, 200 MP kameralı ilk akıllı telefonunu tanıtacak