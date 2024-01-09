Tam Boyutta Gör Özellikle akıllı telefonları ve tüketici elektroniği ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi, bildiğiniz gibi elektrikli araçlar dünyasına adım attı. Öyle ki geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Xiaomi SU7 ailesi, hem donanımı hem de tasarımı ile ses getirmeyi başarmıştı. Yakın tarihte ise Çinli dev, elektrikli sedan hakkında bazı soruları yanıtladı. İlk otomobili Çin'e özel kalabilir.

Xiaomi SU7 Çin'deki iç pazara odaklanacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi, elektrikli otomobil alanında önemli transferler gerçekleştirdi ve otomobil pazarında yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu bağlamda Çinli dev, 15 ila 20 yıl içinde küresel ilk beş otomobil üreticisi arasında yer almayı hedefliyor. Ancak bu yol zorluklarla dolu ve başarılı olabilmesi için yılda 10 milyondan fazla ünite sevk etmesi gerektiğini kabul ediyor.

Yakın zamanda Weibo'da yapılan bir Soru-Cevap oturumunda ise, Xiaomi SU7'nin dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin önemli ayrıntılar paylaşıldı. Bu konuda dev üretici, ''şimdilik odak noktasının doğrudan Çin'deki iç pazar olduğunu'' belirtti. Yani küresel planların haksine kısa vadede riskten uzak durmayı planlıyor.

Kaçıranlar için Xiaomi, tüketici elektroniği pazarında Redmi gibi bazı bütçe odaklı markalara sahip. Ancak otomotiv pazarında yalnızca Xiaomi EV markasına odaklanmayı planlıyor. Şirketin köklü rakiplerle rekabet edip edemeyeceğini ise zaman gösterecek.

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Diğer tarafta aralık ayında sahne alan Xiaomi SU7'nin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor. Xiaomi CEO'su daha önce, şirketin ilk aracının ucuz olmayacağını söylemişti. Dolayısıyla 13.000 eurodan 26.100 euroya kadar uzanan fiyatlar ortaya atılmıştı. Xiaomi EV ise, bu söylentileri yalanladı ancak gerçek fiyat hala gizemini koruyor.

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Xiaomi açıkladı: SU7 elektrikli sedan tek pazarda sunulabilir!