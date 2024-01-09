Xiaomi açıkladı: SU7 elektrikli sedan tek pazarda sunulabilir

Xiaomi SU7 Çin'deki iç pazara odaklanacak
Bildiğiniz gibi Xiaomi, elektrikli otomobil alanında önemli transferler gerçekleştirdi ve otomobil pazarında yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti. Bu bağlamda Çinli dev, 15 ila 20 yıl içinde küresel ilk beş otomobil üreticisi arasında yer almayı hedefliyor. Ancak bu yol zorluklarla dolu ve başarılı olabilmesi için yılda 10 milyondan fazla ünite sevk etmesi gerektiğini kabul ediyor.
Yakın zamanda Weibo'da yapılan bir Soru-Cevap oturumunda ise, Xiaomi SU7'nin dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin önemli ayrıntılar paylaşıldı. Bu konuda dev üretici, ''şimdilik odak noktasının doğrudan Çin'deki iç pazar olduğunu'' belirtti. Yani küresel planların haksine kısa vadede riskten uzak durmayı planlıyor.
Kaçıranlar için Xiaomi, tüketici elektroniği pazarında Redmi gibi bazı bütçe odaklı markalara sahip. Ancak otomotiv pazarında yalnızca Xiaomi EV markasına odaklanmayı planlıyor. Şirketin köklü rakiplerle rekabet edip edemeyeceğini ise zaman gösterecek.
Diğer tarafta aralık ayında sahne alan Xiaomi SU7'nin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor. Xiaomi CEO'su daha önce, şirketin ilk aracının ucuz olmayacağını söylemişti. Dolayısıyla 13.000 eurodan 26.100 euroya kadar uzanan fiyatlar ortaya atılmıştı. Xiaomi EV ise, bu söylentileri yalanladı ancak gerçek fiyat hala gizemini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.