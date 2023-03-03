Xiaomi ile ilgili ilginç iddia: WearOS geliyor!

Tam Boyutta Gör Xiaomi yıllardır mobil cihazlarında Android işletim sistemi kullanarak bugünlere gelmiş bir firma ancak konu giyilebilir cihazlar olduğu zaman firma bağımsız hareket etmeyi tercih ediyor. WearOS platformunun tersine Android tabanlı farklı bir ara yüz kullanan Xiaomi bu yıl sürpriz bir adım atabilir.

Xiaomi’den WearOS akıllı saat

Kaynakların yüksek ihtimal olarak değerlendirdiği iddialara göre Xiaomi kurmayları WearOS işletim sistemli bir akıllı saat üzerinde fikir birliğine vardı. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak olan saat WearOS 3.0 üzerinde çalışacak. Bunun haricinde herhangi bir detay verilmemiş.

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Android cihaz dünyasında bir uygulamayı diğer bir cihazda kullanmanız mümkün. Sadece mağazadan indirip kurmak yeterli. Bununla birlikte gerek veri takip çözümleri gerekse farklı iş birlikleri nedeniyle akıllı saat dünyasında bu pek mümkün değil. Her markanın kendine has bir işletim sistemi var denebilir.

Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung farklı çözümlerle yola devam ediyor. Google ise uygulama desteği, verimlilik gibi avantajlar sunan WearOS işletim sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Henüz Fossil gibi saat markaları kullandığı için büyük yaygınlık elde edemedi. Son olarak Samsung ekosisteme dahil olarak gelecek adına ümit vermişti. Xiaomi gibi bir markanın katılımı da WearOS adına büyük kazanç olacaktır.

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