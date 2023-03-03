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    Anlık Bildirim

    Xiaomi ile ilgili ilginç iddia: WearOS geliyor!

    Akıllı saat pazarında iş ortakları ile birlikte geliştirdiği kullanıcı ara yüzleri ile yoluna devam eden Xiaomi’nin yakın zamanda WearOS işletim sistemine göz kırpacağı iddia edildi.
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    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yıllardır mobil cihazlarında Android işletim sistemi kullanarak bugünlere gelmiş bir firma ancak konu giyilebilir cihazlar olduğu zaman firma bağımsız hareket etmeyi tercih ediyor. WearOS platformunun tersine Android tabanlı farklı bir ara yüz kullanan Xiaomi bu yıl sürpriz bir adım atabilir.

    Xiaomi’den WearOS akıllı saat

    Kaynakların yüksek ihtimal olarak değerlendirdiği iddialara göre Xiaomi kurmayları WearOS işletim sistemli bir akıllı saat üzerinde fikir birliğine vardı. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak olan saat WearOS 3.0 üzerinde çalışacak. Bunun haricinde herhangi bir detay verilmemiş.

    Android cihaz dünyasında bir uygulamayı diğer bir cihazda kullanmanız mümkün. Sadece mağazadan indirip kurmak yeterli. Bununla birlikte gerek veri takip çözümleri gerekse farklı iş birlikleri nedeniyle akıllı saat dünyasında bu pek mümkün değil. Her markanın kendine has bir işletim sistemi var denebilir.

    Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung farklı çözümlerle yola devam ediyor. Google ise uygulama desteği, verimlilik gibi avantajlar sunan WearOS işletim sistemini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Henüz Fossil gibi saat markaları kullandığı için büyük yaygınlık elde edemedi. Son olarak Samsung ekosisteme dahil olarak gelecek adına ümit vermişti. Xiaomi gibi bir markanın katılımı da WearOS adına büyük kazanç olacaktır.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 9 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 21 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 23 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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