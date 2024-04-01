Xiaomi Mi Flip şablonu ve kamera bilgileri ortaya çıktı

Xiaomi Mi Flip detaylanıyor
Xiaomi Mi Flip katlanabilir telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti barındıracağı ve 67W hızlı şarj destekli 4800mAh/4900mAh bataryadan enerji alacağı daha önceki sızıntılarda gündeme gelmişti.
Yeni sızıntılar ise telefonun neye benzediğini gözler önüne seriyor. Ruyi kod adlı telefon dış ekranı oldukça büyük. Son dönemde dikine katlanabilir telefonların dış ekranlarının kullanıcıya daha geniş bir kullanım alanı sunacak şekilde büyüdüğüne şahit oluyoruz. Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinde de dış ekranın büyüdüğünü görmüştük.
Diğer taraftan Light Hunter 800 adındaki 50MP sensör OmniVision OV50 temelinde geliştirilmiş. Ayrıca 60MP OmniVision OV60 sensörü de 2x telefoto olarak yer alıyor. Ön kamera ise OmniVision OV32B sensörünü kullanıyor. Xiaomi bu modelde Batılı sensör üreticilerini tercih etmemiş. Xiaomi Mi Flip modelinin en ekran Mayıs aylarında piyasada olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...