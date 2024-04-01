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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mi Flip şablonu ve kamera bilgileri ortaya çıktı

    Xiaomi Mi Flip dikey katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Telefonun görünümü, işlemcisi, kamerası gibi detaylar belli oldu.
    Xiaomi Mi Flip, Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarına yeni dikey telefonunu sunmak için çalışmalarına devam eden Xiaomi’den sızıntılar gelmeye devam ediyor. Batarya ve yonga seti bilgilerinin ardından bu kez şema ve kamera bilgileri sızdırıldı.

    Xiaomi Mi Flip detaylanıyor

    Xiaomi Mi Flip katlanabilir telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti barındıracağı ve 67W hızlı şarj destekli 4800mAh/4900mAh bataryadan enerji alacağı daha önceki sızıntılarda gündeme gelmişti.

    Yeni sızıntılar ise telefonun neye benzediğini gözler önüne seriyor. Ruyi kod adlı telefon dış ekranı oldukça büyük. Son dönemde dikine katlanabilir telefonların dış ekranlarının kullanıcıya daha geniş bir kullanım alanı sunacak şekilde büyüdüğüne şahit oluyoruz. Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinde de dış ekranın büyüdüğünü görmüştük.

    Diğer taraftan Light Hunter 800 adındaki 50MP sensör OmniVision OV50 temelinde geliştirilmiş. Ayrıca 60MP OmniVision OV60 sensörü de 2x telefoto olarak yer alıyor. Ön kamera ise OmniVision OV32B sensörünü kullanıyor. Xiaomi bu modelde Batılı sensör üreticilerini tercih etmemiş. Xiaomi Mi Flip modelinin en ekran Mayıs aylarında piyasada olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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