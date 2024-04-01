Xiaomi Mi Flip şablonu ve kamera bilgileri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarına yeni dikey telefonunu sunmak için çalışmalarına devam eden Xiaomi’den sızıntılar gelmeye devam ediyor. Batarya ve yonga seti bilgilerinin ardından bu kez şema ve kamera bilgileri sızdırıldı.

Xiaomi Mi Flip detaylanıyor

Xiaomi Mi Flip katlanabilir telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti barındıracağı ve 67W hızlı şarj destekli 4800mAh/4900mAh bataryadan enerji alacağı daha önceki sızıntılarda gündeme gelmişti.

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Yeni sızıntılar ise telefonun neye benzediğini gözler önüne seriyor. Ruyi kod adlı telefon dış ekranı oldukça büyük. Son dönemde dikine katlanabilir telefonların dış ekranlarının kullanıcıya daha geniş bir kullanım alanı sunacak şekilde büyüdüğüne şahit oluyoruz. Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinde de dış ekranın büyüdüğünü görmüştük.

Diğer taraftan Light Hunter 800 adındaki 50MP sensör OmniVision OV50 temelinde geliştirilmiş. Ayrıca 60MP OmniVision OV60 sensörü de 2x telefoto olarak yer alıyor. Ön kamera ise OmniVision OV32B sensörünü kullanıyor. Xiaomi bu modelde Batılı sensör üreticilerini tercih etmemiş. Xiaomi Mi Flip modelinin en ekran Mayıs aylarında piyasada olacağı belirtiliyor.

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