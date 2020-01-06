Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir

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Çin merkezli teknoloji şirketleri ile ilgili doğru haberler veren Digitalchatstation Weibo sayfası, Xiaomi Black Shark 3'ün beklediğimizden daha erken geleceğini iddia ediyor.

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Xiaomi yerini sağlamlaştırmak istiyor

Yayınlanan sızıntıya göre Black Shark 3, Subat ayında tanıtılacak ve 5G desteğine sahip olan Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Oyun odaklı geliştirilen cihazın 60Hz'in üzerinde, yani muhtemelen 90 veya 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Cihazda olması beklenen diğer özellikler ise 4.700 mAh pil ve 30W hızlı şarj desteği olarak belirtilmişti ancak Xiaomi'nin daha yüksek bir hızlı şarj özelliği sunması bekleniyor.

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Geçtiğimiz gün sizlere duyurduğumuz üzere Xiaomi Black Shark 3, SHARK KLE-A0 kod adıyla Çin sertifikasyon kurumunda onaylanmıştı. Gelen diğer haberler ise cihazın, önceki modellere göre önemli yükseltmeler alacağı yönünde. Eğer söylentiler doğruysa, Xiaomi'nin bu cihazla birlikte oyuncu telefonu pazarında yerini sağlamlaştıracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Black Shark 3'ün nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik meçhul.

https://technave.com/gadget/Black-Shark-3-with-larger-battery-might-be-unveiled-in-February-2020-16530.html

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