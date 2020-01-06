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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin oyuncu odaklı akıllı telefon modeli Black Shark serisine yeni bir üye daha ekleniyor. Black Shark 3 olarak adlandırılan cihaz Şubat'ta görücüye çıkabilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir
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    Çin merkezli teknoloji şirketleri ile ilgili doğru haberler veren Digitalchatstation Weibo sayfası, Xiaomi Black Shark 3'ün beklediğimizden daha erken geleceğini iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor"

    Xiaomi yerini sağlamlaştırmak istiyor

    Yayınlanan sızıntıya göre Black Shark 3, Subat ayında tanıtılacak ve 5G desteğine sahip olan Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Oyun odaklı geliştirilen cihazın 60Hz'in üzerinde, yani muhtemelen 90 veya 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Cihazda olması beklenen diğer özellikler ise 4.700 mAh pil ve 30W hızlı şarj desteği olarak belirtilmişti ancak Xiaomi'nin daha yüksek bir hızlı şarj özelliği sunması bekleniyor.

    Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir
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    Geçtiğimiz gün sizlere duyurduğumuz üzere Xiaomi Black Shark 3, SHARK KLE-A0 kod adıyla Çin sertifikasyon kurumunda onaylanmıştı. Gelen diğer haberler ise cihazın, önceki modellere göre önemli yükseltmeler alacağı yönünde. Eğer söylentiler doğruysa, Xiaomi'nin bu cihazla birlikte oyuncu telefonu pazarında yerini sağlamlaştıracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Black Shark 3'ün nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise şimdilik meçhul.



    https://technave.com/gadget/Black-Shark-3-with-larger-battery-might-be-unveiled-in-February-2020-16530.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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