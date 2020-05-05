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    Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde şirketin yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacağı ortaya çıktı. Bilginin kaynağı ise Xiaomi Hindistan CEO'su.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak
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    Xiaomi Hindistan CEO'su, Çinli şirketin yeni kablosuz kulaklıklarını yakında piyasaya süreceğini ima eden bir video yayınladı. Kulaklıkların 8 Mayıs'ta yapılacak olan Mi 10 serisi akıllı telefonların Hindistan lansmanında sunulacağı bildiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı"

    Özellikleri sır gibi saklanıyor

    Resim, yeni cihazın tasarımının Avrupa pazarında Mi True Kablosuz Kulaklık adı altında satılan Mi Airdots Pro 2'yi takip edeceğini gösteriyor. Mi Airdots Pro 2, geçtiğimiz Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Xiaomi daha sonra benzer tasarıma sahip, ancak daha kararlı bir bağlantı sağlayan geliştirilmiş Bluetooth çipi ile Mi Airdots Pro 2s modelini duyurdu. Kulaklık, Bluetooth 5.0 üzerinden ses kaynağına bağlanıyor ve kulaktan çıkarıldığında çalmayı duraklatmak için kızılötesi sensörler barındırıyordu.


    Tek bir şarjla beş saatlik kesintisiz müzik dinleme imkanı sunan bu kablosuz kulaklık modellerine yenisi veya yenileri katılacak. Yaklaşan cihazların ne gibi yenilikler sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak önceki modellere göre daha gelişmiş özelliklere sahip Xiaomi kablosuz kulaklık modellerinin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Cihazların tüm detaylarını öğrenmek için 8 Mayıs tarihini beklememiz gerekecek.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    günerdilekçi 1 hf. yeni yorumcu
    bildigimiz kulaklık işte ne o kadar büyüttük
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Kulaklık işte çok da şeee etmemek lazım
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 1 hf.
    her gün aynı ismin bir harfini değiştirerek kulaklık çıkaracağına, ya sadece çinli hıyarlara ürün çıkar ya da şu ürünlerin global versiyonlarını çıkar. kulaklık alıyoruz destek uygulaması çince, manuel çince, üzerindeki yazılar çince. allah belasını versin çincenizin
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Yine piyasada çakmaları orijinallerinden daha fazla olan kulaklıklar olacak.

    Xiaomi'nin şu çakma işine çözüm bulması lazım.

    Gerçi ne çözümü? Markanın kendisi Apple çakması zaten.
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 hf.
    Artık Airpods çakması kulaklıklar görmekten bıktık yapacaksanız adam gibi bir şey yapın, kazulet gibi duruyorlar kulakta.
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 1 hf.
    Sap kısımları inanılmaz kalın onun incelmesi gerekiyor. Kulak kısmıda silikonlu olmalı yoksa paranıza yazık.
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    Halim5525 (Halim Samet) 1 hf.
    Şu kablosuz kulaklıklarda adam akıllı bi isimlendirme yapamadılar bi türlü
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