Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak

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Xiaomi Hindistan CEO'su, Çinli şirketin yeni kablosuz kulaklıklarını yakında piyasaya süreceğini ima eden bir video yayınladı. Kulaklıkların 8 Mayıs'ta yapılacak olan Mi 10 serisi akıllı telefonların Hindistan lansmanında sunulacağı bildiriliyor.

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Özellikleri sır gibi saklanıyor

Resim, yeni cihazın tasarımının Avrupa pazarında Mi True Kablosuz Kulaklık adı altında satılan Mi Airdots Pro 2'yi takip edeceğini gösteriyor. Mi Airdots Pro 2, geçtiğimiz Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Xiaomi daha sonra benzer tasarıma sahip, ancak daha kararlı bir bağlantı sağlayan geliştirilmiş Bluetooth çipi ile Mi Airdots Pro 2s modelini duyurdu. Kulaklık, Bluetooth 5.0 üzerinden ses kaynağına bağlanıyor ve kulaktan çıkarıldığında çalmayı duraklatmak için kızılötesi sensörler barındırıyordu.



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Tek bir şarjla beş saatlikmüzik dinleme imkanı sunan bu kablosuz kulaklıkyenisi veya yenileri katılacak. Yaklaşan cihazların ne gibi yenilikler sunacağı henüz. Ancak önceki modellere göre daha gelişmiş özelliklere sahipkablosuz kulaklık modellerinin bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Cihazların tüm detaylarını öğrenmek içintarihini beklememiz gerekecek.