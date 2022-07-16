Xiaomi CEO'su sözünü tutmadı: Şirket akıllı telefonlarından %5'ten fazla kâr ediyor

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Counterpoint şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 8 GB RAM ve 256 GB flash belleğe sahip Xiaomi 12S Ultra'nın donanım olarak maliyeti yaklaşık 516 dolar. Ancak akıllı telefon 899 dolardan satışa çıktı.

Xiaomi'den "tuşlu telefonların kralı" geliyor 2 gün önce eklendi

2018 baharında, Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin akıllı telefonların, IoT elektronik bileşenlerinin ve her türlü ürünün satışından %5'ten fazla kâr etmeyeceğini söylemişti. Bu, vergi indirimini, marka tanıtım maliyetini ve kullanıcı hizmetini hesaba katan bir rakamdı. Jun, 2019'da şirketin akıllı telefonlarının fiyatını yükselmeyeceğini ve %5'lik bir kar marjıyla sınırlanacağını yineledi.

Xiaomi telefonlar son iki yılda pahalandı

Burada belirtilen maliyetin, tasarım, Ar-Ge, depolama, lojistik ve diğer hususlar hariç donanım maliyetini ifade ettiğini söyleyelim. Ancak bu durumda bile tüm modern Xiaomi akıllı telefonlarda olduğu gibi, kâr açıkça %5'i aşıyor. Xiaomi akıllı telefonların fiyatlarındaki artış son iki yılda meydana geldi ve herkes yavaş yavaş buna alıştı. Öte yandan üreticinin Redmi ve Poco markaları ise nispeten uygun fiyatlı kaldı.

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Uzmanlar, akıllı telefonda Leica lensler, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, mükemmel bir ekran, Xiaomi Surging G1 güç yönetimi işlemcisi ve diğer yeni bileşenlerin kullanılmasından dolayı Xiaomi 12S Ultra ekipmanının maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Xiaomi 12S Ultra satışa çıktıktan sonra Lei Jun, telefonun kullanıcı geri bildirim puanının %98'e ulaştığını ve bu oranın son iki yılda üst düzey Xiaomi ürünleri arasında en yüksek puan olduğunu söyledi. Bu durum, Xiaomi'nin üst düzey amiral gemilerinde giderek daha iyi performans gösterdiğini doğruluyor.

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