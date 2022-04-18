Xiaomi Civi 1S'in ne zaman tanıtılacağı duyuruldu

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Geçtiğimiz hafta Çinli markanın Civi serisine yeni bir model ekleyeceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise Xiaomi, cihazın adını ve lansman tarihini resmi olarak açıkladı.

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Akıllı telefon Xiaomi Civi 1S olarak adlandırılacak ve 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan sunum etkinliğinde tanıtılacak. Sızan bilgilere göre akıllı telefon LTPO teknolojisine sahip 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek. Cihazın ekran yenileme hızının ise 120 Hz olacağı bildirildi.

Xiaomi Civi 1S ne zaman çıkacak?

Xiaomi Civi 1S'in diğer özellikleri arasında Snapdragon 778G Plus yonga seti, 8 ila 12 GB RAM ve 128 ila 256 GB dahili bellek yer alıyor. Akıllı telefonun ana kamerası üç (64, 8 ve 2 megapiksel), ön kamerası ise tek sensörden (32 megapiksel) oluşacak.

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Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülecek cihazın 4500 mAh pil ve 55 ya da 67 watt hızlı şarj özelliğine sahip olacağını da belirtelim. Kutudan, Android 12 ve MIUI 13 arayüzü ile çıkacak olan akıllı telefonun fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

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