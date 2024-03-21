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    Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 13 Pro+ için hazır

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alacak HyperOS güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Son olarak HyperOS, Redmi Note 13 Pro+ modeli için tamamlandı. İşte detaylar...
    Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 13 Pro+ Tam Boyutta Gör
    Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren XiaomiHyperOS'u daha fazla modele getirmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, orta segment telefonlara ulaşmaya başladı. Şimdi de HyperOS, Redmi Note 13 Pro+ geliyor. 

    Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor

    Hatırlayacak olursak Redmi Note 13 Pro+, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu ekrana ise, 200MP+8MP+2MP üçlü kamera sistemi ve Dimensity 7200 Ultra platformu eşlik ediyor. Ek olarak kutusundan 5.000mAh pil paketi ile çıkan Redmi Note 13 Pro+, Android 13 ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 sürümüne kavuşuyor.

    Aktarıldığı kadarıyla ''1.0.3.0.UNOINXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, 5,6 GB boyutunda ve Şubat ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.  Dolayısıyla kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz. Note 13 Pro Plus'ın yanı sıra Note 13 Pro ve Note 13'ün de Mart ayında güncelleme alması planlanıyor. 

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 43 dakika önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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