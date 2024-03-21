Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 13 Pro+ için hazır

Tam Boyutta Gör Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren Xiaomi, HyperOS'u daha fazla modele getirmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, orta segment telefonlara ulaşmaya başladı. Şimdi de HyperOS, Redmi Note 13 Pro+ geliyor.

Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor

Hatırlayacak olursak Redmi Note 13 Pro+, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu ekrana ise, 200MP+8MP+2MP üçlü kamera sistemi ve Dimensity 7200 Ultra platformu eşlik ediyor. Ek olarak kutusundan 5.000mAh pil paketi ile çıkan Redmi Note 13 Pro+, Android 13 ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 sürümüne kavuşuyor.

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Aktarıldığı kadarıyla ''1.0.3.0.UNOINXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, 5,6 GB boyutunda ve Şubat ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz. Note 13 Pro Plus'ın yanı sıra Note 13 Pro ve Note 13'ün de Mart ayında güncelleme alması planlanıyor.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 13 Pro+