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    Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı: MIUI rafa kalkıyor

    Xiaomi MIUI arayüzünün yerini alması beklenen HyperOS'tan ilk görüntüler paylaşıldı. Peki akıllı telefonlarda neler değişecek? İşte Xiaomi 14 serisinde kullanıma sunulacak HyperOS'tan görüntüler...
    Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı: MIUI rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının en büyük üreticileri arasında yer alan Xiaomi, yazılım bölümünde yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS, geçtiğimiz saatlerde resmen tanıtıldı.Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, HyperOS'tan ilk görüntüler paylaşıldı.

    Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı

    Bilmeyenler için dün yaptığı paylaşımda Xiaomi CEO'su Lei Jun, MIUI yazılımının yerini alacak HyperOS adlı işletim sistemini duyurdu. Öyle yetkili isim, bu gelişmeyi "tarihi bir an" olarak nitelendirdi ve çalışmaların 2017'den bu yana devam ettiği belirtildi. HyperOS için Android temelinde bir arayüz demek doğru olur. Ancak IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için özel olarak geliştirilen Vela sisteminin yeteneklerini bir araya getirecek.

    İlk kez Xiaomi 14 serisinde kullanılacak HyperOS, yakın gelecekte Xiaomi ekosisteminin temelini oluşturacak. Bu bağlamda lansmana sayılı günler kala, yeni kullanıcı arayüzünün ekran görüntüleri paylaşıldı. 

    Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı: MIUI rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere bakıldığında, HyperOS önemli ölçüde MIUI arayüzünü andırıyor. Öyle ki benzer uygulama simgeleri ve kontrol merkezi kullanılmış. Ancak görünüşe göre Xiaomi, yeni şablon türleri, saat, widget seçenekleri ve daha ayrıntılı duvar kağıdı seçenekleri ile çok daha fazla özelleştirme seçeneği sunmayı planlıyor.

    Halihazırda MIUI kullanan ve Android 14 güncellemesi alacağı bilinen cihazların ise HyperOS alıp almayacağı halen belirsiz. Bu noktada HyperOS'lu Xiaomi 14 serisinin 27 Ekim'de piyasaya çıkacağı söyleniyor ve bu noktada bir haftadan biraz daha uzun bir süre kaldı. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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