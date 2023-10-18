Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı: MIUI rafa kalkıyor

Xiaomi HyperOS'tan ilk görüntüler sızdı
Bilmeyenler için dün yaptığı paylaşımda Xiaomi CEO'su Lei Jun, MIUI yazılımının yerini alacak HyperOS adlı işletim sistemini duyurdu. Öyle yetkili isim, bu gelişmeyi "tarihi bir an" olarak nitelendirdi ve çalışmaların 2017'den bu yana devam ettiği belirtildi. HyperOS için Android temelinde bir arayüz demek doğru olur. Ancak IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için özel olarak geliştirilen Vela sisteminin yeteneklerini bir araya getirecek.
İlk kez Xiaomi 14 serisinde kullanılacak HyperOS, yakın gelecekte Xiaomi ekosisteminin temelini oluşturacak. Bu bağlamda lansmana sayılı günler kala, yeni kullanıcı arayüzünün ekran görüntüleri paylaşıldı.
Halihazırda MIUI kullanan ve Android 14 güncellemesi alacağı bilinen cihazların ise HyperOS alıp almayacağı halen belirsiz. Bu noktada HyperOS'lu Xiaomi 14 serisinin 27 Ekim'de piyasaya çıkacağı söyleniyor ve bu noktada bir haftadan biraz daha uzun bir süre kaldı. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.