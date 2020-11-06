Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti

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Akıllı telefon pazarında istikrarlı bir yükseliş yakalayan ve yılın üçüncü çeyreğinde üçüncü sıraya yerleşme başarısı gösteren Xiaomi markası ülkemizde de zirveye oynuyor. Son rakamlar oldukça etkileyici.

Xiaomi zirvede

Canalys tarafından yılın üçüncü çeyreği için ülkemiz pazarında yapılan araştırmalara göre Xiaomi yüzde 26 pay elde ederek zirveye yerleşti. Firma yüzde 340 gibi rekor bir yükselişe imza attı. Özellikle Poco, Redmi ve Xiaomi şeklinde 3 marka ile faaliyet gösteren firma bu sayede yüksek rakamlar elde etti.

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Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk; bu noktaya gelmelerinde büyük katısı olan Türk halkına, kanaat önderlerine ve iş ortaklarına teşekkür ediyor. Bundan sonra da firma fiyat-performans oranını üst düzeyde tutan yenilikçi ürünler sunmayı sürdürecek

Tabloya geriye dönersek ikinci sıraya gerileyen Samsung’un yüzde 21 pazar payı elde ettiği görülüyor. Yıllık düşüş yüzde 17 olmuş. Özellikle tüketicilerin bu dönemde Çinli üreticilere ilgi gösterdiği ve Samsung’dan uzaklaştığı anlaşılıyor.

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Huawei markası yüzde 18 pay ile üçüncü sıraya geriledi. Yıllık kayıp yüzde 7 oldu. Ülkemizde önemli kampanyalar yapsa da gerek yüksek fiyatlar gerekse de Google desteğinin olmaması düşüşte etkili olmuş gibi.

Apple da yüzde 260 gibi etkileyici bir yükseliş göstererek yüzde 15 pazar payına ulaşmış ancak dördüncülükten kurtulamamış. Oppo ise son dönemdeki atakları ile yüzde 145 yükselmiş ve yüzde 7 pazar payı elde etmiş.

Önümüzdeki dönemler pandeminin de etkisiyle oldukça rekabetçi bir hale dönüşebilir. Bazı üreticiler bu dönemi satışlarını arttırmak için kullanırken bazı üreticiler ise verimliliği yakalayamadığı için ürünlerini geciktirmek zorunda kalıyor.

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