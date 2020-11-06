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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti

    Yaklaşık 2 yıldır ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Xiaomi akıllı telefonları yılın üçüncü çeyreğinde rekor bir büyüme yakalayarak zirveye yerleşmeyi başardı.
    5 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti
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    Akıllı telefon pazarında istikrarlı bir yükseliş yakalayan ve yılın üçüncü çeyreğinde üçüncü sıraya yerleşme başarısı gösteren Xiaomi markası ülkemizde de zirveye oynuyor. Son rakamlar oldukça etkileyici.

    Xiaomi zirvede

    Canalys tarafından yılın üçüncü çeyreği için ülkemiz pazarında yapılan araştırmalara göre Xiaomi yüzde 26 pay elde ederek zirveye yerleşti. Firma yüzde 340 gibi rekor bir yükselişe imza attı. Özellikle Poco, Redmi ve Xiaomi şeklinde 3 marka ile faaliyet gösteren firma bu sayede yüksek rakamlar elde etti.

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

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    Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk; bu noktaya gelmelerinde büyük katısı olan Türk halkına, kanaat önderlerine ve iş ortaklarına teşekkür ediyor. Bundan sonra da firma fiyat-performans oranını üst düzeyde tutan yenilikçi ürünler sunmayı sürdürecek

    Tabloya geriye dönersek ikinci sıraya gerileyen Samsung’un yüzde 21 pazar payı elde ettiği görülüyor. Yıllık düşüş yüzde 17 olmuş. Özellikle tüketicilerin bu dönemde Çinli üreticilere ilgi gösterdiği ve Samsung’dan uzaklaştığı anlaşılıyor.

    Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti
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    Huawei markası yüzde 18 pay ile üçüncü sıraya geriledi. Yıllık kayıp yüzde 7 oldu. Ülkemizde önemli kampanyalar yapsa da gerek yüksek fiyatlar gerekse de Google desteğinin olmaması düşüşte etkili olmuş gibi.

    Apple da yüzde 260 gibi etkileyici bir yükseliş göstererek yüzde 15 pazar payına ulaşmış ancak dördüncülükten kurtulamamış. Oppo ise son dönemdeki atakları ile yüzde 145 yükselmiş ve yüzde 7 pazar payı elde etmiş.

    Önümüzdeki dönemler pandeminin de etkisiyle oldukça rekabetçi bir hale dönüşebilir. Bazı üreticiler bu dönemi satışlarını arttırmak için kullanırken bazı üreticiler ise verimliliği yakalayamadığı için ürünlerini geciktirmek zorunda kalıyor.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dr.Danger 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu çöplere bizi mahkum edenler utansın ne diyeyim bende de xiaomi var ama neden var çünkü telefona o kadar verecek param yok...



    Avrupada 2k euroya araba alıyor üniversite öğrencileri ben 2k ya kendi çabamla zor telefon aldım diyeceklerim bu kadar.
    Şu çöplere bizi mahkum edenler utansın ne diyeyim bende de xiaomi var ama neden var çünkü telefona o kadar verecek param yok... Avrupada 2k e...
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    2 Yanıt Yanıtla +32
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi alım gücünün düşük olduğu Hindistan'da da zirvede
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    NOSTOY (Mustafa GÜLER) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Lan neresi çöp? Bu kadar ezik olmayın. Snapdragon 855 hızlı şarj kamerası güzel. Aradığım herşey var. Derdiniz nedir. Alım gücümüzün düşüklüğüne eyvallah haklısınız da bunu bu marka üzerinden dile getirmek haksızlık olur.
    Lan neresi çöp? Bu kadar ezik olmayın. Snapdragon 855 hızlı şarj kamerası güzel. Aradığım herşey var. Derdiniz nedir. Alım gücümüzün düşüklüğüne eyvallah haklıs...
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    3 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde para olmadığı için olabilirmi ? bende p 30 p 40 istiyordum hayaller ve coğrafya meselesi işte


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    Paetzold 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi, realme, huawei, oppo, zoppo milleti nelere mahkum ettiler
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güvenlik endişesi olan telefonu eline aldıktan sonra bootloader kilidini açsın (1 hafta ile 1 ay içerisinde açılıyor genelde başvuru sonrası). Kullandığınız telefon global modelse EEA Global romu vardır (EEA Rom: Avrupa Ekonomik Bölgesi Romu). Bu romu kurun, kurarkende bootloader kilidini kapatın telefon açıldığında da bölge olarak Almanyayı seçin bitti gitti.



    Güvenlik endişeniz kalmasın Avrupa birliğinden gizlilik konusunda onay alıyor bu rom.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden acaba? Çok kaliteli ürünler ürettiği için mi tercih edilmiş yoksa alım gücü düşük olduğu için kötünün iyisi diye mi tercih edilmiş? Bence ikincisi :)
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    Krone 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin markalarının yükselişinde refah seviyemizin düşmesinin ciddi etkisi var. Ama ben yerin dibine sokulacak ürünler olduğunu düşünmüyorum. Oppo'ya iPhone'dan geçtim, eksiği yok fazlası var.
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    symbiat (symbiat karalama) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    memleketin anasi ... kimse dememiski hayirdir bu apple nasil buyume gosteriyor bu ulkede > ? lan yoksa herkes zenginde tek salak benmiyim ya ? dogruyu soyleyin hepiniz mi dolarla maas aliyorsunuz ?
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    Prometheusx 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fakirleştik demeyelim de Xiaomi başardı diyelim
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    xiaominin zirvesi samsung ve apple'ın zemini canımss
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    Evil Clown (furkan saygaç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2 yıldır Xiaomi mi 8 lite kullanıyorum ilk çıktığı zaman almıştım 6 GB'lık modelini. Gayet memnunum telefonu stok halde kullanıyorum iki senedir bir kere donma kasma söz konusu bile olmadı hızlı şarjından çok memnunum. Bu orta seviye telefon bile kamerası ile gayet güzel sonuçlar çıkartıyor. Tek eksisi video kaydı çok zayıf. Tabi ki bende IPhone kullanmak isterim ama bu Xiaomi'nin kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone lara layık halkımı Xiaomi kullanan hale getirenlere yazıklar olsun !

    Pardon yahu ben yandaşdım, yanlışlıkla yazdım.
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    3020 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi türkiye ve
    3 etiket daha huawei samsung Mobil Teknolojiler
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